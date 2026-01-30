फेब्रुवारीत उघडणार नशिबाचे दरवाजे! ‘या’ राशींना मिळणार यश, मान-सन्मान अन् धनलाभ

Aarti Badade
फेब्रुवारी महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत खास ठरणार आहे. कुंभ राशीत चार प्रमुख ग्रहांची युती होणार असून, यामुळे एक दुर्मिळ 'चतुर्ग्रही राजयोग' तयार होत आहे.
कुंभ राशीत राहू आधीपासूनच आहे. ३ फेब्रुवारीला बुध, १३ फेब्रुवारीला सूर्य आणि २३ फेब्रुवारीला मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करतील. हे चार ग्रह एकत्र आल्याने हा शक्तिशाली योग तयार होईल.
मिथुन राशीच्या जातकांसाठी हा राजयोग भाग्योदयाचा ठरेल. नोकरीत बढती किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याचे योग आहेत. व्यवसायात मोठा नफा आणि गुंतवणुकीतून उत्तम परतावा मिळेल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी रखडलेली कामे मार्गी लागतील. जुने अडकलेले पैसे परत मिळतील. नवीन प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यासाठी हा काळ अत्यंत शुभ असून आर्थिक स्थिती सुधारेल.
हा राजयोग स्वतः कुंभ राशीतच तयार होत असल्याने या जातकांवर ग्रहांची विशेष कृपा असेल. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळेल आणि करिअरमध्ये मोठी झेप घेता येईल.
या चतुर्ग्रही योगामुळे केवळ उत्पन्न वाढणार नाही, तर संपत्तीतही वाढ होईल. कर्जबाजारीपणातून सुटका होण्यासाठी हा काळ अनुकूल ठरेल.
ग्रहांची साथ असताना कठोर परिश्रम घेतल्यास अशक्य गोष्टीही साध्य होतील. नशीब तुम्हाला साथ देणार आहे, फक्त संधीचे सोने करणे तुमच्या हातात आहे.
ग्रहांचे गोचर राशीनुसार फलदायी ठरते. तुमच्या कुंडलीतील इतर ग्रहांच्या स्थितीनुसार परिणामात बदल होऊ शकतो. अधिक मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
