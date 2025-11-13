पुणेकरांसाठी पर्वणी! 'ट्रेकिंग'चा थरार आणि 'देवदर्शना'ची शांतता... एकाच ठिकाणी अनुभवता येणार!

सकाळ डिजिटल टीम
हिरव्यागार डोंगराच्या जणू खांद्यावर वसलेले देवीचे हे अतिशय सुंदर आणि मन प्रसन्न करणारे मंदिर तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या नक्की आहे करी कुठे हे मंदिर
या मंदिराबद्दल बऱ्याच जणांना महिती नाहिये पुण्यात हे मंदिर नक्की कुठे आहे पहा.
या मंदिरातील देवीची मुर्ती ही डोंगराच्या काताळात कोरलेली प्रसन्न आणि स्वयंभू मुर्ती आहे. आजूबाजूचा सुंदर निसर्ग आणि डोंगराळ परिसर यामुळे हे मंदिर वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जाते.
हे मंदिर पुण्यापासून फक्त 30 किलोमीटर जुन्या पुणे मुंबई हायवेवरील सोमाटणे फाट्याजवळ असलेले श्री चौराई देवीचे मंदिर आहे. या मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी अर्ध्या तासाचा निसर्गरम्य ट्रेक करून जावे लागते.
हा रस्ता इतका सुंदर आहे की हा अर्ध्या तासात ट्रेक अतिशय सुंदर होऊन जातो. हा ट्रेक पार करत असताना झाडांमधून डोकावणारे हे सुंदर मंदिर तुम्हाला खुणावत असते.
डोंगराच्या सानिध्यात वसलेल्या या मंदिरात पोहोचताच या मंदिराच्या सुंदरतेची आणि कलाकृतीची प्रचिती येते.
मंदिरातून इथल्या आसपासच्या परिसचे सौंदर्य न्याहाळता येते.
या मंदिराच्या बाजूला पायवाट असल्याने तुम्ही डोंगराच्या वर जाऊ शकतात. तसेच या मंदिराच्या मागच्या बाजूने एक्सप्रेसवे देखील पाहता येतो.
या निसर्गरम्य आणि सुंदर मंदिराला तुम्ही भेट देऊ शकता किंवा फॅमिली ट्रिप देखील करू शकतात.
