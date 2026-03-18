'या' देशात मिळतो सर्वात स्वस्त एलपीजी, एक सिलिंडरचा दर ऐकून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

दरामध्ये तफावत

जागतिक स्तरावर, LPG च्या किमतींमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.

सरकारचे अनुदान

नैसर्गिक वायूचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या देशांमध्ये सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.

व्हेनेझुएला

मार्च २०२६ च्या अहवालांनुसार व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात स्वस्त LPG उपलब्ध आहे.

दर

व्हेनेझुएलात LPG च्या किमती काही वेळा०.०२ डॉलर प्रति लिटरपेक्षाही कमी असतात (सुमारे १.८५ डॉलर प्रति लिटर).

इराण

इराणमध्येही, LPG चा दर सुमारे ०.०२९ डॉलर प्रति लिटर इतका आहे (सुमारे २.४५ डॉलर प्रति लिटर).

भारत

भारतात,'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या लाभार्थ्यांना ₹३०० चे अनुदान मिळते.

उज्ज्वला योजना

यामुळे त्यांच्यासाठी LPG ची प्रभावी किंमत कमी होऊन ती सुमारे ₹६१३ इतकी होते.

सरासरी दर

जगभरातील LPG ची सरासरी किंमत ०.८० डॉलर प्रति लिटर इतकी आहे.

सर्वात स्वस्त

इराण आणि व्हेनेझुएला येथील LPG च्या किमती या जागतिक सरासरीपेक्षा ९५ टक्क्यांहून अधिक स्वस्त आहेत.

