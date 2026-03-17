एकटे ट्रिपला जाताना तर 'या' चुका आजिबात करू नका

Yashwant Kshirsagar
जर तुम्ही एकटे प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर काही गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्या चुका करु नयेत यावर एक नजर टाकूया.
Solo Travel Tips
esakal
एकटे प्रवास करताना, विमानतळावर पोहोचण्यापूर्वीच हॉटेलपर्यंतच्या प्रवासाचे नियोजन करणे किंवा बुकिंग करणे शहाणपणाचे ठरते. यामुळे अनोळखी ठिकाणी उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी टळतात.
Solo Travel Tips
esakal
हॉटेलमध्ये मुक्काम करताना, तुम्ही नक्की कोणत्या ठिकाणी आहात हे अनोळखी लोकांना सांगणे टाळावे. यामुळे तुमची वैयक्तिक सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यास मदत मिळते.
Solo Travel Tips
esakal
जर तुम्ही एखाद्या पूर्णपणे नवीन शहरात असाल, तर तिथे दिवसाच्या वेळी पोहोचण्याचे नियोजन करा. दिवसाच्या उजेडात रस्ते शोधणे आणि आजूबाजूच्या परिसराचा अंदाज घेणे खूपच सोपे असते.
Solo Travel Tips
esakal
अनोळखी व्यक्तींकडे आपण एकटे प्रवास करत आहोत याचा उल्लेख करणे टाळा. यामुळे तुम्ही अनावश्यक धोक्यांपासून दूर राहता आणि संपूर्ण प्रवासात तुमची वैयक्तिक सुरक्षा अधिक मजूबत होते.
Solo Travel Tips
esakal
एकटे प्रवास करताना अशा ठिकाणी मुक्काम करा जिथे आजूबाजूला इतर लोक असतील आणि वातावरण सुरक्षित वाटत असेल.
Solo Travel Tips
esakal
जर एखादे विशिष्ट ठिकाण, व्यक्ती किंवा परिस्थितीमुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल, तर तुमच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करू नका. अशा प्रसंगी, त्या परिस्थितीतून स्वतःला बाजूला करणे किंवा तिथून निघून जाणे हाच सर्वोत्तम उपाय असतो.
Solo Travel Tips
esakal
तुमचा पासपोर्ट नेहमी सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. तो तुमच्या सोबत तेव्हाच बाळगा, जेव्हा त्याची अत्यंत गरज असेल.
Solo Travel Tips
esakal
प्रवासादरम्यान, जर एखादी अनोळखी व्यक्ती तुमच्याकडे एखादी अशी ऑफर घेऊन आली जी 'खरे वाटण्याइतपत खूपच स्वस्त' असेल—किंवा तुम्हाला मदतीचा हात पुढे करत असेल—तर त्यांच्यावर लगेच विश्वास ठेवू नका.
Solo Travel Tips
esakal
एकटे प्रवास करताना, तुमचे सर्व पैसे एकाच ठिकाणी ठेवणे टाळा. काही रोख रक्कम तुमच्या बॅगेत ठेवा आणि उरलेली रक्कम वेगळ्या ठिकाणी किंवा डेबिट/क्रेडिट कार्डवर सुरक्षित ठेवा.
Solo Travel Tips
esakal
esakal