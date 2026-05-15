भारतभर पेट्रोल महागलं… पण देशात इथे अजूनही 82 रुपये लिटरने मिळतं पेट्रोल!

Vinod Dengale

पेट्रोल महागलं

देशभरात पेट्रोल-डिझेल महागलं… पण भारतात सर्वात महाग आणि सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे मिळतं माहिती आहे का?

दिल्लीत पेट्रोल किती?

दरवाढीनंतर दिल्लीत पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर 97.77 रुपये झाला आहे. तर डिझेल 90.67 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचलंय.

मुंबई

मुंबईत पेट्रोल आता 106.68 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचलं आहे. तर डिझेल 93.14 रुपये लिटरने विकलं जात आहे.

सर्वात महाग पेट्रोल कुठे?

देशात आंध्र प्रदेशातील विजयवाडामध्ये पेट्रोल तब्बल 113 रुपये प्रति लिटरपर्यंत विकलं जात आहे!

सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे?

तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण अंदमान-निकोबारची राजधानी पोर्ट ब्लेअरमध्ये पेट्रोल फक्त 82.46 रुपये प्रति लिटर आहे.

इतका फरक का?

प्रत्येक राज्यातील VAT, स्थानिक कर आणि मालवाहतूक खर्चामुळे हा फरक दिसून येतो.

डिझेल त्याहून स्वस्त

पोर्ट ब्लेअरमध्ये डिझेलचा दर फक्त 78.05 रुपये प्रति लिटर आहे.

