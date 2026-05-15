आपली मुंबई की पाकिस्तानची कराची? कोण श्रीमंत? कमाईचे धक्कादायक आकडे समोर

Vinod Dengale

तफावत

भारत आणि पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई आणि कराचीमध्ये कमाई, GDP आणि विकासाच्या बाबतीत मोठी तफावत दिसून येते.

मुंबई

मुंबईची अर्थव्यवस्था सध्या तब्बल 310 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.

कराची

मुंबईच्या तुलनेत पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराचीची अर्थव्यवस्था सुमारे 83 अब्ज डॉलर इतकीच आहे.

मुंबई श्रीमंत

याचा अर्थ मुंबई कराचीच्या तुलनेत तब्बल 4 पट पुढे आहे.

मुंबईकरांची सरासरी कमाई

2024-25 च्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील नागरिकांची प्रति व्यक्ती वार्षिक कमाई सुमारे 7.5 लाख रुपये आहे.

कराचीतील कमाई

कराचीतील नागरिकांची सरासरी वार्षिक कमाई सुमारे 1.7 लाख रुपये असून ती मुंबईच्या तुलनेत खूपच कमी आहे

आर्थिक राजधानी मुंबई

आकडेवारीनुसार मुंबईतील लोक कराचीच्या नागरिकांच्या तुलनेत तब्बल 4 पट जास्त कमाई करत आहेत.

धक्कादायक तुलना

एकट्या मुंबईची अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तानच्या संपूर्ण GDP च्या म्हणजेच 452 अब्ज डॉलरच्या जवळ पोहोचत आहे.

