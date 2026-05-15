आपली मुंबई की पाकिस्तानची कराची? कोण श्रीमंत? कमाईचे धक्कादायक आकडे समोर

Vinod Dengale
भारत आणि पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई आणि कराचीमध्ये कमाई, GDP आणि विकासाच्या बाबतीत मोठी तफावत दिसून येते.
Mumbai vs Karachi
मुंबईची अर्थव्यवस्था सध्या तब्बल 310 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.
मुंबईच्या तुलनेत पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराचीची अर्थव्यवस्था सुमारे 83 अब्ज डॉलर इतकीच आहे.
याचा अर्थ मुंबई कराचीच्या तुलनेत तब्बल 4 पट पुढे आहे.
2024-25 च्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील नागरिकांची प्रति व्यक्ती वार्षिक कमाई सुमारे 7.5 लाख रुपये आहे.
कराचीतील नागरिकांची सरासरी वार्षिक कमाई सुमारे 1.7 लाख रुपये असून ती मुंबईच्या तुलनेत खूपच कमी आहे
आकडेवारीनुसार मुंबईतील लोक कराचीच्या नागरिकांच्या तुलनेत तब्बल 4 पट जास्त कमाई करत आहेत.
एकट्या मुंबईची अर्थव्यवस्था ही पाकिस्तानच्या संपूर्ण GDP च्या म्हणजेच 452 अब्ज डॉलरच्या जवळ पोहोचत आहे.
