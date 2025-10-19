मुंबईत दिवाळीसाठी बीएमसीची नियमावली काय? आताच पाहून घ्या नाहीतर...

Mansi Khambe
दिवाळीनिमित्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई अग्निशमन दलाने मुंबईकरांना हा सण सुरक्षितपणे आणि जबाबदारीने साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.
बीएमसीने सार्वजनिक सुरक्षा सल्लागार जारी केला आहे. ज्यामध्ये दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे. परंतु सुरक्षिततेला नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे असे म्हटले आहे.
बीएमसीने नागरिकांना इमारतींमध्ये, झाडांजवळ, ओव्हरहेड वायर्सजवळ, गॅस पाइपलाइन, जिना किंवा पार्किंग क्षेत्रात फटाके फोडू नयेत असे आवाहन केले आहे.
यामुळे आगीचा धोका वाढतोच, शिवाय जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान देखील होऊ शकते. अग्निशमन दलाने दिवाळी पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे.
ते लोकांना सुती कपडे घालण्याचा, पाण्याची बादली जवळ ठेवण्याचा आणि फटाके पेटवण्यासाठी लाईटर किंवा उघडे दिवे वापरणे टाळण्याचा सल्ला देतात.
फटाके पेटवताना मुलांनी नेहमीच प्रौढांच्या देखरेखीखाली राहावे असा सल्ला दिला आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाच्या १०१ क्रमांकावर किंवा बीएमसी हेल्पलाइन १९१६ वर त्वरित संपर्क साधा.
फटाके फोडताना बूट घाला. जळल्यास, जळलेली जागा ताबडतोब पाण्याने धुवा. सजावटीसाठी इलेक्ट्रिकल वायरिंग बसवतानाच प्रमाणित इलेक्ट्रिशियनची मदत घ्या.
आगीचा धोका कमी करण्यासाठी ओव्हरलोडेड सर्किट टाळा. बीएमसी आणि पर्यावरण विभागाने इशारा दिला आहे की दिवाळीदरम्यान शहरात हवा आणि ध्वनी प्रदूषण वाढण्याचा धोका आहे.
