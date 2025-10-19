खरी आणि भेसळयुक्त मिठाई कशी ओळखावी? वेळीच पद्धत जाणून घ्या, नाहीतर...

Mansi Khambe

मिठाई बनावट आणि भेसळयुक्त

दिवाळीचा सण गोडवा आणि आनंदाने भरलेला असतो. लोक एकमेकांसोबत मिठाई वाटतात. पण दिवाळीत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अर्ध्या तर मिठाई बनावट आणि भेसळयुक्त असतात.

Sweets

|

ESakal

लोकांचे आरोग्य धोक्यात

काहींमध्ये चुना असतो, तर काहींमध्ये रसायने असतात आणि त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येते. सणासुदीच्या काळात भेसळीच्या बातम्या दररोज येतात.

Sweets

|

ESakal

फसवणूक

म्हणून मिठाई खरेदी करताना तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तुम्ही खऱ्या आणि बनावट मिठाईंमधील फरक देखील समजून घेतला पाहिजे. जेणेकरून तुमची फसवणूक होणार नाही.

Sweets

|

ESakal

नकली मिठाई

आता तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच पडेल की, खरी आणि नकली मिठाई कशा ओळखायची? तर याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Sweets

|

ESakal

पद्धत

बाजारात विकल्या जाणाऱ्या सर्व मिठाई बाहेरून खऱ्या आणि चविष्ट दिसतात. त्या एका नजरेत ओळखणे थोडे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही ही पद्धत वापरू शकता.

Sweets

|

ESakal

दिवाळी

दिवाळीत विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक मिठाई खव्यापासून बनवल्या जातात. खरी आणि नकली ओळखण्यासाठी तुम्हाला एका भांड्यात गरम पाणी घ्यावे लागेल. त्यात मिठाई टाकावी लागेल.

Sweets

|

ESakal

खवा बनावट

जर त्याचा रंग निळा झाला तर समजा की खवा बनावट आहे. तसेच जर तो स्पर्श केला तर तो खरा आहे. अन्यथा त्याचे रबरी स्वरूप सूचित करते की तो कृत्रिम आहे.

Sweets

|

ESakal

चाचणी

याशिवाय तुम्ही त्याची चाचणी देखील करू शकता. जर ती चाखल्यानंतर तोंडात विरघळला. त्याचा वास दुधासारखा असेल तर तो खरा आहे. अन्यथा कोणताही वास नसलेला खवा बनावट आहे.

Sweets

|

ESakal

मिठाई जास्त रंगीत

जर मिठाई जास्त रंगीत वाटत असेल तर ते खरेदी करू नका. कारण त्यात मिसळलेला कृत्रिम रंग आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो. बनावट मिठाई वास घेऊनही ओळखता येतात.

Sweets

|

ESakal

पाम तेल किंवा डालडा

जर गोड पदार्थ पाम तेल किंवा डालडापासून बनवला असेल तर त्याचा वास वेगळाच असेल. तसेच, गोड पदार्थ खरेदी करताना, नेहमी हातात एक छोटा तुकडा घ्या आणि तो कुस्करून घ्या.

Sweets

|

ESakal

गोड पदार्थ

जर त्यात जास्त तेल असेल तर समजून घ्या की ते तुपापासून बनवलेले नाही. याशिवाय, गोड पदार्थ खरेदी करताना, त्याची चव आंबट किंवा कडू आहे का ते पाहण्यासाठी नेहमीच ते चाखले पाहिजे.

Sweets

|

ESakal

फटाके बनवणारा पहिला माणूस कोण? भारतात विक्रीला कधी सुरूवात झाली?

Firecrackers Making

|

ESakal

येथे क्लिक करा