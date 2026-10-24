चित्ता आणि बिबट्याच्या पिल्लांत फरक कसा ओळखायचा?

Varsha Balhe

चित्ता आणि बिबट्याची पिल्लं

चित्ता आणि बिबट्याची पिल्लं दिसायला सारखी वाटतात. पण काही खुणांवरून त्यांना सहज ओळखता येतं.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

ठिपके

चित्त्याच्या अंगावर वेगवेगळे आणि गोल काळे ठिपके असतात.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

बिबट्याचे ठिपके

बिबट्याच्या अंगावर गुलाबाच्या फुलासारखे काळ्या कडांचे ठिपके असतात.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

खूण

चित्त्याच्या डोळ्यांपासून तोंडापर्यंत काळ्या रंगाच्या रेषा असतात.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

बिबट्याचा चेहरा

बिबट्याच्या चेहऱ्यावर चित्त्यासारख्या ठळक काळ्या रेषा नसतात.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

चित्त्याचं शरीर

चित्त्याचं शरीर सडपातळ असतं. त्याचे पायही लांब असतात.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

बिबट्याचं शरीर

बिबट्याचं शरीर तुलनेने मजबूत आणि भरदार असतं.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

रंग

दोघांच्याही अंगाचा रंग पिवळसर असू शकतो. मात्र, त्यांच्या ठिपक्यांचा आकार वेगळा असतो.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

ओळख कशी करायची?

चेहऱ्यावरील काळ्या रेषा आणि अंगावरील ठिपके पाहून चित्ता आणि बिबट्याच्या पिल्लांमधील फरक ओळखता येतो.

CHEETAH VS LEOPARD CUBS

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esakal

सिंह आणि बिबट्यात काय फरक?

LION VS LEOPARD DIFFERENCE

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esakal

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