केमिकल पावडरने पिकवलेले जांभूळ कसे ओळखायचे? 'ही' सोपी युक्ती येईल उपयोगी

Yashwant Kshirsagar

केमिकलयुक्त जांभूळ

बाजारात कॅल्शियम कार्बाइड सारख्या रसायनांचा वापर करून कृत्रिमरित्या जांभूळ पिकवले जातात. हे फळ दिसायला आकर्षक वाटतात, पण आरोग्यासाठी हानिकारक असतात.

अति-चमकदार रंग

नैसर्गिक जांभूळ गडद जांभळा किंवा काळसर रंगाचे असतात. केमिकलने पिकवलेले जांभूळ अतिशय चमकदार, एकसंध आणि अप्राकृतिक रंगाचे दिसतात.

पोत तपासा

नैसर्गिक पिकलेले जांभूळ मऊ आणि किंचित दाबल्यावर सरकतात.केमिकल जांभूळ बाहेरून टवटवीत दिसतात, पण आतून कडक आणि कच्चे राहतात.

पांढरी पावडर किंवा डाग शोधा

कॅल्शियम कार्बाइड वापरल्यामुळे जांभळावर किंवा टोपलीत पांढरी पावडर किंवा राखाडी डाग पडलेले दिसतात. हे स्पष्ट लक्षण आहे.

चवीला तुरट आणि बेचव

नैसर्गिक जांभूळ गोड, रसदार आणि खमंग चवीचे असतात. केमिकल जांभूळ गोड नसून तुरट, बेचव लागतात.

नैसर्गिक सुगंध नसणे

खऱ्या जांभळांना एक खमंग आणि गोड सुगंध येतो. केमिकलने पिकवलेल्या जांभळांना हा नैसर्गिक सुगंध येत नाही.

दाबल्यावर कडकपणा

हातात घेऊन हळुवार दाबा. जर जांभूळ दाबल्यावरही कडक राहिले तर ते केमिकलने पिकवलेले असण्याची शक्यता जास्त.

खाण्यापूर्वी स्वच्छ धुणे आवश्यक

जांभूळ खाण्यापूर्वी पाण्यात थोडे बेकिंग सोडा टाकून १५-२० मिनिटे भिजत घाला.नंतर चांगले धुवा. यामुळे काही प्रमाणात रसायने कमी होतात.

आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम

जास्त गडद आणि कृत्रिमम रंगाच्या जांभळांमुळे पोटाचे विकार, उलटी, ॲलर्जी किंवा दीर्घकाळात गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

