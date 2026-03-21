आयपीएलचा तो एकमेव संघ ज्याचा 'कर्णधार' नेहमीच भारतीय राहिला!

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला २८ मार्चपासून सुरुवात होत आहे.
यंदा सुरुवातीलाच आयपीएमध्ये सर्व संघांचे नेतृत्व भारतीय खेळाडू करणार आहेत, असं क्वचितच आयपीएलमध्ये घडत आहे.
आयपीएल २०२६ साठी पॅट कमिन्स हा एकमेव परदेशी कर्णधार होता, पण तो दुखापतीमुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यात खेळणार नाही.
त्यामुळे कमिन्सच्या जागेवर इशान किशन सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व करणार आहे.
दरम्यान, आत्तापर्यंत पंजाब किंग्सला सर्वाधिक ९ परदेशी कर्णधार मिळाले आहेत.
याशिवाय दिल्ली कॅपिटल्सला ६ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला ५ परदेशी कर्णधार मिळाले आहेत.
पण आयपीएलच्या इतिहासात असा एकमेव संघ आहे, ज्याचे नेतृत्व आजपर्यंत एकाही परदेशी खेळाडूने केलेलं नाही, हा संघ म्हणजे चेन्नई सुपर किंग्स.
चेन्नई सुपर किंग्सचे नेतृत्व आजपर्यंत एमएस धोनी, सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा आणि ऋतुराज गायकवाड या भारतीय खेळाडूंनी केले आहे.
