IPL मधील सर्व १० फ्रँचायझींचे सर्वात वयस्कर खेळाडू कोण?

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेत अनेक युवा खेळाडूंसोबतच काही अनुभवी खेळाडूही खेळतात. पण प्रत्येक संघाकडून खेळलेला वयस्कर खेळाडू कोण, हे आपण जाणून घेऊ.
कोलकाता नाईट रायडर्स संघाकडून खेळलेला सर्वात वयस्कर खेळाडू ब्रॅड हॉज आहे, त्याने जेव्हा शेवटचा आयपीएल सामना खेळला तेव्हा त्याचे वय ४५ वर्षे ९२ दिवस होते.
माजी कर्णधार एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्सचा सर्वात वयस्कर खेळाडू असून २०२५ मध्ये जेव्हा त्याने शेवटचा सामना खेळला तेव्हा त्याचे वय ४३ वर्षे ३२२ दिवस होते.
राजस्थान रॉयल्ससाठी सर्वात वयस्कर खेळाडू प्रवीण तांबे होता, त्याने शेवटचा सामना खेळला, तेव्हा त्याचे वय ४३ वर्षे २१४ दिवस होते.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी मुथय्या मुरलीधरन सर्वात वयस्कर खेळाडू होता. त्याने शेवटचा सामना या संघासाठी खेळला,तेव्हा त्याचे वय ४२ वर्षे३५ दिवस होते.
ख्रिस गेल हा पंजाब किंग्सचा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे, तो जेव्हा या संघासाठी अखेरचा खेळला, तेव्हा त्याचे वय ४२ वर्षे ७ दिवस होते.
लखनौ सुपर जायंट्स संघासाठी सर्वात वयस्कर खेळाडू अमित मिश्रा आहे, तो या संघासाठी शेवटचा खेळला, तेव्हा त्याचे वय ४१ वर्षे १५५ दिवस होते.
फाफ डू प्लेसिस दिल्ली कॅपिटल्सचा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे, ज्याने या संघासाठी ४० वर्षे ३१५ दिवस वय असताना शेवटचा सामना खेळला.
मुंबई इंडियन्सचा सर्वात वयस्कर खेळाडू सनथ जयसूर्या आहे. त्याने ४० वर्षे २८५ दिवस वय असताना मुंबई इंडियन्ससाठी शेवटचा सामना खेळला.
वृद्धिमान साहा गुजरात टायटन्सचा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. त्याने ३९ वर्षे १९३ दिवस वय असताना या संघाकडून शेवटचा सामना खेळला.
सनरायझर्स हैदराबादसाठी आशिष नेहरा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. त्याने ३८ वर्षे ७ दिवस वय असताना या संघासाठी शेवटचा सामना खेळला.
