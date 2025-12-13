छातीत जळजळ, आंबट ढेकर? कायमची ऍसिडिटी कमी करण्यासाठी हे पदार्थ खाणे विसरा!

आहार आणि पित्त

तुमच्या आहारात असलेले काही पदार्थ पित्त वाढवतात आणि ऍसिडिटीचा त्रास अधिक वाढवतात.

मसूर डाळ आणि उपाय

मसूर डाळीमुळे (Masoor Dal) पित्त वाढू शकते; म्हणून ती खाताना सोबत तूप किंवा ताक (Buttermilk) घ्यावे.

वाल-पावटा टाळा

वाल आणि पावटा (Beans) हे पदार्थ गॅसेस (Gas) तसेच पित्त दोन्ही वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात.

मेथीचे सेवन

मेथी (Fenugreek) मुळात गरम असते, त्यामुळे ती पित्तकर (Acidity Causing) ठरते, म्हणून ती प्रमाणात खावी.

टोमॅटो आणि ऍसिड

टोमॅटो (Tomato) हा ऍसिडिक असतो; तो जास्त परतून खाल्यास पित्त वाढू शकते.

उडदाची डाळ (Urad Dal)

उडदाची डाळ (Urad Dal) खूप पौष्टिक असली तरी ती पित्त वाढवते आणि पचायला जड असते.

नारळाचा वापर

नारळ (Coconut) फोडणीत घालणे टाळावे, कारण त्यामुळे पित्त वाढून उलट्या (Vomiting) देखील होऊ शकतात.

पित्तकारक घटक

पित्त प्रवृत्ती असलेल्या लोकांनी या पित्तकारक पदार्थांचे सेवन जास्त टाळले पाहिजे.

त्रास कमी करा

तुम्हाला ऍसिडिटीचा छळ होत असेल आणि जीव नको झाला असेल तर हे पदार्थ विसरा.

सल्ला

या पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून आणि पाणी जास्त पिऊन भडकलेली ऍसिडिटी कायमची बंद करता येते.

