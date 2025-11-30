जेवणानंतर छातीत दाब जाणवतोय? गॅस की गंभीर हृदयसमस्या? त्वरित तपासा!

Aarti Badade
जेवणानंतर छातीत दुखण्याची अनेक कारणे असू शकतात, ज्यात ऍसिडिटी आणि गॅस जमा होणे सामान्य आहे.
ऍसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) किंवा GERD मुळे पोटातून ऍसिड अन्ननलिकेत (Esophagus) परत येते आणि जळजळ होते.
जास्त गॅस (Gas) तयार झाल्याने छातीच्या मध्यभागी दाब आणि अस्वस्थता (Discomfort) जाणवू शकते.
स्नायूंचा ताण (Muscle Strain), चिंता (Anxiety) किंवा कूर्चेची सूज (Costochondritis) ही देखील दुखण्याची कारणे असू शकतात.
छातीत दाब, घट्टपणा किंवा पिळल्यासारखे वाटणे हे हृदयविकाराच्या झटक्याचे (Heart Attack) गंभीर लक्षण असू शकते.
डाव्या हातामध्ये, जबड्यात किंवा पाठीत वेदना झाल्यास त्वरित डॉक्टरांशी (Doctor) संपर्क साधा.
जेवणानंतर लगेच झोपणे टाळा आणि किमान ३० मिनिटे सरळ (Straight) बसा.
तेलकट, मसालेदार आणि आंबट पदार्थ टाळा; तसेच कॅफिन आणि अल्कोहोल (Alcohol) मर्यादित करा.
