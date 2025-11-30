मूतखडा ऑपरेशनशिवाय निघून जाईल! हा घरगुती डिटॉक्स ड्रिंक करा सुरू

Aarti Badade
किडनी स्टोनमुळे (Kidney Stone) अचानक तीव्र पोटदुखी (Abdominal Pain) होते, जी जीवघेणी ठरू शकते.
Kidney Stone Remedy
Sakal
मूत्रपिंड (Kidneys) शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर टाकण्याचे महत्त्वाचे काम करतात.
Kidney Stone Remedy
Sakal
तीव्र वेदना, लघवी करताना जळजळ (Burning Sensation) आणि लाल/गुलाबी लघवी (Red/Pink Urine) ही स्टोनची लक्षणे आहेत.
Kidney Stone Remedy
Sakal
दररोज किमान १०-१२ ग्लास पाणी प्यायल्याने स्टोन नैसर्गिकरित्या (Naturally) बाहेर पडतो.
Kidney Stone Remedy
Sakal
लिंबाच्या रसातील (Lemon Juice) सायट्रिक अॅसिड स्टोन विरघळण्यास (Dissolve) आणि तयार होण्यास प्रतिबंध करते.
Kidney Stone Remedy
Sakal
तुळशीची पाने (Tulsi Leaves) शरीरातील युरिक अॅसिडची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
Kidney Stone Remedy
Sakal
जास्त मांस, कोल्ड्रिंक्स, मीठ आणि ऑक्सलेट असलेले पदार्थ (उदा. पालक) खाणे टाळावे.
Kidney Stone Remedy
Sakal
याकडे दुर्लक्ष केल्यास वारंवार पोटदुखी होऊ शकते आणि किडनीवर गंभीर (Serious) परिणाम होतो.
Kidney Stone Remedy
Sakal
Kokum Health Benefits and oil skin
Sakal