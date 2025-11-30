मूतखडा ऑपरेशनशिवाय निघून जाईल! हा घरगुती डिटॉक्स ड्रिंक करा सुरू

समस्या आणि धोका

किडनी स्टोनमुळे (Kidney Stone) अचानक तीव्र पोटदुखी (Abdominal Pain) होते, जी जीवघेणी ठरू शकते.

किडनीचे कार्य

मूत्रपिंड (Kidneys) शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर टाकण्याचे महत्त्वाचे काम करतात.

स्टोनची लक्षणे

तीव्र वेदना, लघवी करताना जळजळ (Burning Sensation) आणि लाल/गुलाबी लघवी (Red/Pink Urine) ही स्टोनची लक्षणे आहेत.

स्टोनवर उपाय

दररोज किमान १०-१२ ग्लास पाणी प्यायल्याने स्टोन नैसर्गिकरित्या (Naturally) बाहेर पडतो.

लिंबाचा रस

लिंबाच्या रसातील (Lemon Juice) सायट्रिक अॅसिड स्टोन विरघळण्यास (Dissolve) आणि तयार होण्यास प्रतिबंध करते.

तुळशीची पाने

तुळशीची पाने (Tulsi Leaves) शरीरातील युरिक अॅसिडची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

हे पदार्थ टाळा

जास्त मांस, कोल्ड्रिंक्स, मीठ आणि ऑक्सलेट असलेले पदार्थ (उदा. पालक) खाणे टाळावे.

गंभीर धोका

याकडे दुर्लक्ष केल्यास वारंवार पोटदुखी होऊ शकते आणि किडनीवर गंभीर (Serious) परिणाम होतो.

