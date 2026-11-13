‘छठ पूजा’ नेमकी का आणि कशी साजरी केली जाते? जाणून घ्या या पवित्र सणाचे रहस्य.

Vinayan
निसर्गातील ऊर्जा आणि आरोग्याची देवता असलेल्या सूर्यदेवाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा हा भारतातील सर्वात कठोर आणि पवित्र सण मानला जातो.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
या सणात प्रत्यक्ष सूर्यभगवान आणि त्यांच्या भगिनी 'छठी मय्येची' पूजा केली जाते. याद्वारे कुटुंबाचे आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
हा सण सलग चार दिवस चालतो. पहिल्या दिवशी 'न्हाया-खाय', दुसऱ्या दिवशी 'खरना', तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळचे अर्घ्य आणि चौथ्या दिवशी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन याची समाप्ती होते.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
या व्रतामध्ये महिला सलग ३६ तास पाण्याचा एक थेंबही न घेता अत्यंत कडक 'निर्जळा उपवास' करतात, जो या सणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
छठ पुजेमध्ये शुद्ध तुपात तयार केलेले 'ठेकुवा' (Thekua) आणि विविध फळांचा नैवेद्य विशेष मानला जातो, जो वंशपरंपरेने बनवला जातो.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
या सणात कोणताही उच्च-नीच भेद नसतो. सर्व समाज एकत्र येऊन नदीच्या वा तलावाच्या काठावर एकाच ओळीत उभे राहून सूर्याराधना करतात.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
मूळचे बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशचे असणारे लोक आता देश-विदेशात जिथे जातील तिथे हा सोहळा मोठ्या उत्साहात आणि परंपरेने साजरा करतात.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
अस्त होणाऱ्या आणि उगवत्या दोन्ही सूर्यांना नमन करणारी ही अनोखी परंपरा आपल्याला निसर्गाशी जोडून ठेवणारी ठरते.
festival of folk faith 'Chhath Puja
Sakal
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal