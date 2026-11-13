माणदेशाच्या दुष्काळी माळरानावर १.५ लाख झाडे कशी फुलवली? या बहीण भावाचा पराक्रम वाचून थक्क व्हाल!

Vinayan
जिथे दुष्काळ पाचवीला पुजलाय, तिथे दोन भावंडांनी आपल्या जिद्दीने उजाड माळरान अक्षरशः हिरवेगार करून दाखवले आहे!
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
एकेकाळी पाण्यासाठी एका धनगर बाबांनी इथे प्राण सोडले होते. त्यांची ती उन्हात तापलेली समाधी बघून या भावंडांचे आयुष्य बदलले.
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
जंगलाची आग विझवणाऱ्या लहान चिमणीची गोष्ट ऐकून रक्षिताने ठरवले, "मीही तीच चिमणी होणार!" भावासोबत ती माळरानावर उतरली.
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
पावसामध्ये ७० समतोल चर खोदून त्यांनी पहिल्याच पावसात तब्बल १ कोटी लिटर पाणी जमिनीत मुरवले आणि आटलेला डोह पुन्हा जिवंत केला.
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
सुरुवातीला लोक हसायचे, गुराखी ओरडायचे; पण त्यांनी कोणालाही उत्तर न देता फक्त आपले कष्टाचे काम सुरू ठेवले.
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
आज त्याच माळरानावर लावलेल्या झाडांना फळे येतात, पक्षी येतात आणि कोल्हे-लांडगेही परतले आहेत. एकेकाळी हसणारेच आता कौतुक करतात.
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
स्वतःच्या नावावर एक गुंठा जमीन नसताना गोंदवले खुर्दच्या रोहित आणि रक्षिताने छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कारासह २६६ पुरस्कार पटकावले आहेत!
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
माणदेशाच्या कपाळावरचा दुष्काळाचा कलंक पुसणारी ही भावंडे आज संपूर्ण देशासाठी प्रेरणा ठरली आहेत. तुम्ही शेवटचे झाड कधी लावले होते?
Mandesh green revolution Rohit Rakshita
Sakal
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal