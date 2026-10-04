विदर्भातला ‘रायगड’ माहिती आहे? छत्रपती संभाजी महाराजांकडे होती सुभेदारी

Sandip Kapde
पुरंदरच्या तहानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांचा वऱ्हाडातील प्रदेशाशी महत्त्वाचा संबंध आला.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
११ जून १६६५ रोजी शिवाजी महाराज आणि मिर्झा राजा जयसिंग यांच्यात पुरंदरचा तह झाला.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
या तहानुसार संभाजी महाराजांना पाच हजारांची मनसबदारी देण्यात आली होती.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
मनसबदारीच्या खर्चासाठी वऱ्हाडातील काही प्रदेश संभाजी महाराजांच्या नावे जहागीर म्हणून देण्यात आला.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
बाळापूर परगणा संभाजी महाराजांच्या नावे देण्यात आलेल्या प्रमुख प्रदेशांपैकी एक होता.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
बाळापूरसोबत आवंढे परगणाही संभाजी महाराजांच्या जहागिरीत समाविष्ट होता.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
या प्रदेशाची जबाबदारी संभाजी महाराजांकडे असल्याने त्यांच्या वऱ्हाडातील सुभेदारीचा उल्लेख आढळतो. त्याकाळात 'ज्याचे हाती बाळापूर, त्याचे हाती वऱ्हाड' असे समीकरण होते.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
वऱ्हाडातील या प्रदेशामुळे छत्रपती घराण्याचा विदर्भाशी असलेला ऐतिहासिक संबंध अधिक स्पष्ट होतो. रायगडाप्रमाणेच महत्त्वाची कामे बाळापूरमधून चालायची.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
संभाजी महाराज त्या वेळी अवघे आठ ते नऊ वर्षांचे होते आणि त्यांना मुघल दरबारात ओलीस म्हणूनही ठेवण्यात आले होते.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज या दोघांचाही वऱ्हाड प्रदेशाशी ऐतिहासिक संबंध जोडला जातो.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
स्वराज्यातील इतर भागांप्रमाणे वऱ्हाडात छत्रपतींच्या ताब्यातील किल्ल्यांची मोठी साखळी मात्र निर्माण झाली नाही.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal
प्रा. डॉ. किशोर वानखडे यांच्या मते, वऱ्हाडातील हा संबंध स्वराज्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा आणि तुलनेने कमी चर्चिला गेलेला भाग आहे.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
esakal