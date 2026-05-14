Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam : धर्मो रक्षति रक्षितः, छत्रपती संभाजी महाराजांचा 'बुधभूषणम्' काव्य जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
अर्थ: प्रत्येक गोष्टीचा शेवट असतो; जीवनाचे अंतिम सत्य मृत्यू आहे.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: प्रयत्नाशिवाय यश मिळत नाही.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: दुर्जन माणूस विद्या, धन आणि शक्तीचा दुरुपयोग करतो.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: जो धर्माचे रक्षण करतो, धर्म त्याचे रक्षण करतो.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: विद्या हे सर्वोत्तम धन आहे.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: कर्म करत राहा, फळाची अपेक्षा ठेवू नका.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: सत्य बोला, पण ते प्रिय आणि सौम्य पद्धतीने बोला.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal
अर्थ: शौर्य, विद्वत्ता आणि स्वाभिमान हे वंशाचे वैभव असते.
Chhatrapati Sambhaji Maharaj Budhbhushanam
esakal