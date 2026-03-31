शंभूराजांच्या ताईसाहेब... राणूअक्कांचा 350 वर्षांपूर्वीचा वाडा पाहिला का?

शंभूराजांच्या ताईसाहेब राणूअक्का यांचा वाडा मराठा साम्राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देत आजही उभा आहे.
सुमारे ३०० ते ३५० वर्षे जुना असलेला हा वाडा त्या काळातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरेचे प्रतीक मानला जातो.
राणू अक्का या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सईबाई यांच्या द्वितीय कन्या होत्या.
त्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सख्ख्या मोठ्या बहिण होत्या आणि त्यांच्यावर अपार प्रेम करत होत्या.
आई सईबाईच्या निधनानंतर त्यांनी संभाजी महाराजांची आईसारखी काळजी घेतली आणि त्यांना आधार दिला.
१६६० साली त्यांचा विवाह अचलोजी जाधवराव यांच्याशी मोठ्या थाटामाटात पार पडला.
जाधवराव हे सिंदखेडच्या लखुजी जाधवरावांच्या वंशातील प्रतिष्ठित घराणे होते.
या विवाहामुळे शिवरायांनी आपल्या आजोळाशी पुन्हा स्नेहबंध दृढ केले.
लग्नानंतर राणू अक्का भुईंज येथील जाधवरावांच्या वाड्यात वास्तव्यास होत्या.
दगडी बांधकाम आणि पारंपारिक मराठी वाडा शैली यामुळे हा वाडा विशेष आकर्षक दिसतो.
हा वाडा मराठी वाडा संस्कृतीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखला जातो.
आजही जाधवराव कुटुंबाचे वंशज या वाड्यात राहून परंपरा जपताना दिसतात.
इतिहासातील उल्लेखानुसार, कठीण काळात राणू अक्कांनी संभाजी महाराजांना खंबीर साथ दिली.
आजही हा वाडा राणू अक्कांच्या त्याग, प्रेम आणि समर्पणाच्या स्मृती जिवंत ठेवतो.e
हा ऐतिहासिक वाडा सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील भुईंज गावात आहे.
