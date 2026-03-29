होर्मुजजवळ शिवरायांच्या जहाजावर कुणी घातली होती जप्ती?

Sandip Kapde

प्रवास

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठा नौदलाने होर्मुज जलमार्गातून धाडसी समुद्री प्रवास केला होता

नोंदी

या प्रवासाच्या काही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नोंदी नुकत्याच उजेडात आल्या आहेत

सामर्थ्य

या नोंदींमधून मराठ्यांच्या समुद्री ताकदीची प्रभावी झलक दिसून येते

व्यापार

मराठ्यांचा व्यापारी विस्तार आणि दूरदृष्टीही यातून स्पष्टपणे समोर येते

उपस्थिती

त्या काळात होर्मुजसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर मराठ्यांची उपस्थिती ठळक होती

घटना

दरम्यान, खराब हवामानामुळे एक महत्त्वाची समुद्री घटना घडली होती

बंदर

राजापूर हे शिवाजी महाराजांचे एक प्रमुख सागरी बंदर म्हणून ओळखले जात होते

मालवाहतूक

मस्कतहून विविध प्रकारचा माल घेऊन एक जहाज भारताकडे येत होते

मार्ग

ही जहाजे होर्मुज जलमार्गातून अरबी समुद्रात प्रवेश करत भारतात पोहोचत असत

आश्रय

वादळामुळे हे जहाज इंग्रजांच्या बंदरात आश्रयासाठी थांबले होते

जप्ती

या जहाजावर आणि त्यावरील मालावर इंग्रजांनी जप्ती आदेश लागू केला

कारण

राजापूर येथील इंग्रज वखारीवर झालेल्या लुटीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता

अट

शिवाजी महाराजांनी मागण्या पूर्ण करेपर्यंत जहाज जप्त ठेवण्याचे आदेश होते

सुरक्षा

माल सुरक्षित राहावा यासाठी कडक बंदोबस्तही करण्यात आला होता

साक्ष

‘इंग्लीश रेकॉर्ड ऑन शिवाजी’ या पुस्तकात या घटनेची स्पष्ट नोंद आढळते

शिवरायांना नौदलाचे जनक का मानले जाते? त्यांच्याकडे किती जहाजे होती?

