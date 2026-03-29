होर्मुजजवळ शिवरायांच्या जहाजावर कुणी घातली होती जप्ती?

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठा नौदलाने होर्मुज जलमार्गातून धाडसी समुद्री प्रवास केला होता
esakal
या प्रवासाच्या काही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नोंदी नुकत्याच उजेडात आल्या आहेत
esakal
या नोंदींमधून मराठ्यांच्या समुद्री ताकदीची प्रभावी झलक दिसून येते
esakal
मराठ्यांचा व्यापारी विस्तार आणि दूरदृष्टीही यातून स्पष्टपणे समोर येते
esakal
त्या काळात होर्मुजसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर मराठ्यांची उपस्थिती ठळक होती
esakal
दरम्यान, खराब हवामानामुळे एक महत्त्वाची समुद्री घटना घडली होती
esakal
राजापूर हे शिवाजी महाराजांचे एक प्रमुख सागरी बंदर म्हणून ओळखले जात होते
esakal
मस्कतहून विविध प्रकारचा माल घेऊन एक जहाज भारताकडे येत होते
esakal
ही जहाजे होर्मुज जलमार्गातून अरबी समुद्रात प्रवेश करत भारतात पोहोचत असत
esakal
वादळामुळे हे जहाज इंग्रजांच्या बंदरात आश्रयासाठी थांबले होते
esakal
या जहाजावर आणि त्यावरील मालावर इंग्रजांनी जप्ती आदेश लागू केला
esakal
राजापूर येथील इंग्रज वखारीवर झालेल्या लुटीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता
esakal
शिवाजी महाराजांनी मागण्या पूर्ण करेपर्यंत जहाज जप्त ठेवण्याचे आदेश होते
esakal
माल सुरक्षित राहावा यासाठी कडक बंदोबस्तही करण्यात आला होता
esakal
‘इंग्लीश रेकॉर्ड ऑन शिवाजी’ या पुस्तकात या घटनेची स्पष्ट नोंद आढळते
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.