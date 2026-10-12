शिवराय अजिंक्यतारा किल्ल्यावर 2 महिने का थांबले होते?

Aarti Badade
सातारा शहराला वेढणाऱ्या सात डोंगरांपैकी एका डोंगरावर वसलेला अजिंक्यतारा किल्ला सुमारे ८३६ वर्षे जुना असल्याचे सांगितले जाते.
Ajinkyatara
Sakal
ऐतिहासिक माहितीनुसार, शिलाहार वंशातील राजा दुसरा भोज याने इ.स. ११९० मध्ये अजिंक्यतारा किल्ल्याची निर्मिती केली.
Ajinkyatara
Sakal
सातारा शहराच्या वैभवात भर घालणारा अजिंक्यतारा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासातील महत्त्वाचे स्थान मानला जातो.
Ajinkyatara
Sakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी २७ जुलै १६७३ रोजी आदिलशाहीकडून अजिंक्यतारा किल्ला जिंकून स्वराज्यात सामील केला.
Ajinkyatara chhatrapati shivaji maharaj
Sakal
इ.स. १६७५ ते १६७६ या काळात आजारपणामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अजिंक्यतारा किल्ल्यावर सुमारे दोन महिने विश्रांती घेतल्याचे सांगितले जाते.
Ajinkyatara chhatrapati shivaji maharaj
Sakal
राजगड, रायगड आणि जिंजी यांच्यानंतर अजिंक्यतारा किल्ल्याला मराठा साम्राज्याची चौथी राजधानी म्हणून ओळखले जाते.
Ajinkyatara chhatrapati shivaji maharaj
अनेक ऐतिहासिक घडामोडींचा साक्षीदार असलेला अजिंक्यतारा किल्ला आजही साताऱ्याच्या ऐतिहासिक वारशाची आणि मराठ्यांच्या शौर्याची आठवण करून देतो.
Ajinkyatara
Sakal
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Sakal