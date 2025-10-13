छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील महाराष्ट्र कसा होता? सच्चे मावळे असाल तर नक्की पाहा ऐतिहासिक छायाचित्रे

Saisimran Ghashi
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1674 मध्ये रायगड येथे स्वराज्याची स्थापना करून स्वतंत्र मराठा साम्राज्याचा पाया घातला.
Establishment of Swarajya: Shivaji Maharaj era photos
अष्टप्रधान मंडळाद्वारे सुव्यवस्थित प्रशासन राबवले, ज्यात प्रत्येक खात्याला विशिष्ट जबाबदाऱ्या होत्या.
Administrative System in shivaji Maharaj era pictures
गनिमीकावा आणि मजबूत किल्ल्यांच्या जोरावर मराठ्यांनी शत्रूंवर मात केली.
shivaji maharaj era Military Strength in maharashtra
कोकण किनारपट्टीवर नौदल बांधून समुद्री मार्गांचे संरक्षण केले.
Naval Establishment in shivaji maharaj era
शेती, व्यापार आणि करप्रणालीवर आधारित अर्थव्यवस्था बळकट केली.
Economic System of maharashtra in shivaji maharaj era
सर्व धर्मांना समान वागणूक देत सामाजिक सलोखा राखला.
Social harmony in maharashtra shivaji maharaj era photos
सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये अनेक किल्ले बांधून संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली.
Fort Construction in shivaji maharaj era images
ही ऐतिहासिक छायाचित्रे पाहून आपल्याला कळते की शिवकालीन महाराष्ट्र किती समृद्ध होता
Cultural Progress in shivaji maharaj era maharashtra photos
