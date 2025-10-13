छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील महाराष्ट्र कसा होता? सच्चे मावळे असाल तर नक्की पाहा ऐतिहासिक छायाचित्रे

Saisimran Ghashi

स्वराज्याची स्थापना

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1674 मध्ये रायगड येथे स्वराज्याची स्थापना करून स्वतंत्र मराठा साम्राज्याचा पाया घातला.

Establishment of Swarajya: Shivaji Maharaj era photos

esakal

प्रशासकीय व्यवस्था

अष्टप्रधान मंडळाद्वारे सुव्यवस्थित प्रशासन राबवले, ज्यात प्रत्येक खात्याला विशिष्ट जबाबदाऱ्या होत्या.

Administrative System in shivaji Maharaj era pictures

esakal

लष्करी सामर्थ्य

गनिमीकावा आणि मजबूत किल्ल्यांच्या जोरावर मराठ्यांनी शत्रूंवर मात केली.

shivaji maharaj era Military Strength in maharashtra

esakal

नौदलाची स्थापना

कोकण किनारपट्टीवर नौदल बांधून समुद्री मार्गांचे संरक्षण केले.

Naval Establishment in shivaji maharaj era

esakal

आर्थिक व्यवस्था

शेती, व्यापार आणि करप्रणालीवर आधारित अर्थव्यवस्था बळकट केली.

Economic System of maharashtra in shivaji maharaj era

esakal

धार्मिक सहिष्णुता

सर्व धर्मांना समान वागणूक देत सामाजिक सलोखा राखला.

Social harmony in maharashtra shivaji maharaj era photos

esakal

किल्ले बांधणी

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये अनेक किल्ले बांधून संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली.

Fort Construction in shivaji maharaj era images

esakal

शिवकालीन समृद्ध महाराष्ट्र

ही ऐतिहासिक छायाचित्रे पाहून आपल्याला कळते की शिवकालीन महाराष्ट्र किती समृद्ध होता

Cultural Progress in shivaji maharaj era maharashtra photos

esakal

