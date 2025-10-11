दीडशे वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ फोटो, कल्पनेपलीकडचा भारत..पाहून आश्चर्यचकित व्हाल

छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई

ऐतिहासिक रेल्वे स्थानक आणि युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai old historical photos

चांदणी चौक, दिल्ली

दिल्लीच्या चाँदनी चौकचा 1908 मधील फोटो

Chandni Chowk, Delhi old historical photos

भेंडी बाजार, मुंबई

मुंबईच्या भेंडी बाजारचा दुर्मिळ फोटो

Bhindi Bazaar, Mumbai old historical photos

अमृतसर सुवर्णमंदिर

अमृतसरच्या सुवर्णमंदिराचा दिडशे वर्षांपूर्वीच फोटो

Golden Temple, Amritsar old historical photos

बडा इमामबाडा,लखनौ

लखनौच्या बडा इमामबाडाचा दीडशे वर्षांपूर्वीचा फोटो

Bada Imambara, Lucknow old historical photos

वाराणसी घाट

वाराणसी घाट ज्याला बनारस घाटही म्हंटले जाते(1890)

Benaras Ghats, Varanasi old historical photos

व्हिक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता

कोलकातामधील दुर्मिळ वास्तू विक्टोरिया मेमोरियलचा दुर्मिळ फोटो

Victoria Memorial, Kolkata old historical photos

महाबोधी मंदिर

गयाच्या महाबोधी मंदिराचा ऐतिकासिक फोटो

Mahabodhi Temple, Gaya old historical photos

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली 10 दुर्मिळ छायाचित्रे, खरे मावळे असाल तर म्हणाल जय भवानी, जय शिवराय

shivaji maharaj rare photos

