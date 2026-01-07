छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याच्या नाण्यांचं वजन किती होतं?

Sandip Kapde

दर:

सध्या सोन्याचा दर प्रति तोळा सव्वा लाखाच्या आसपास पोहोचलेला आहे.

चर्चा:

सोनं पाच, दहा किंवा पंचवीस वर्षांपूर्वी किती स्वस्त होतं यावर अनेक ठिकाणी हमखास चर्चा रंगते.

कुतूहल:

मात्र फारच कमी लोकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील सोन्याच्या नाण्यांचं नेमकं वजन माहीत असतं.

चलन:

शिवराज्याभिषेकाच्या आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुवर्णहोन हे सोन्याचं चलन सुरू केलं होतं.

वजन:

त्या काळातील सुवर्णहोन नाण्याचं वजन साधारण २.७ ते २.९ ग्रम इतकं होतं.

प्रकार:

शिवकालात मुख्यत्वे दोन नाणी प्रचलित होती, एक सोन्याचं शिवराई होन आणि दुसरं तांब्याचं शिवराई.

नाव:

सोन्याच्या नाण्याला शिवराई होन तर तांब्याच्या नाण्याला फक्त शिवराई असं म्हटलं जात होतं.

तिजोरी:

शिवाजी महाराजांच्या मृत्युसमयी स्वराज्याच्या तिजोरीत सर्व नाणी मिळून सुमारे ७९ लाखांच्या पुढे होती.

इतिहास:

होन हा शब्द जुना असून शिवाजी महाराजांनी पाडलेली नाणी शिवराई होन म्हणून ओळखली जात होती.

वापर:

शिवराई हे तांब्याचं नाणं काही काळ महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर वापरात होतं.

परिवर्तन:

इंग्रजांचं चलन मजबूत झाल्यानंतर त्यांनी हळूहळू जुनी नाणी जमा करून वितळवून टाकली.

निर्मिती:

शिवराई होन आणि तांब्याची शिवराई यांची निर्मिती पेशवाईपर्यंत सुरू होती.

उद्देश:

परकीय आणि पर्शियन प्रभावाचं चलन दूर करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी स्वतःचं सुवर्ण चलन अस्तित्वात आणलं.

