छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याच्या नाण्यांचं वजन किती होतं?

Sandip Kapde
सध्या सोन्याचा दर प्रति तोळा सव्वा लाखाच्या आसपास पोहोचलेला आहे.
Gold Coins in Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Era: Weight, History, and the Story of Suvarnahon Currency
सोनं पाच, दहा किंवा पंचवीस वर्षांपूर्वी किती स्वस्त होतं यावर अनेक ठिकाणी हमखास चर्चा रंगते.
मात्र फारच कमी लोकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील सोन्याच्या नाण्यांचं नेमकं वजन माहीत असतं.
शिवराज्याभिषेकाच्या आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुवर्णहोन हे सोन्याचं चलन सुरू केलं होतं.
त्या काळातील सुवर्णहोन नाण्याचं वजन साधारण २.७ ते २.९ ग्रम इतकं होतं.
शिवकालात मुख्यत्वे दोन नाणी प्रचलित होती, एक सोन्याचं शिवराई होन आणि दुसरं तांब्याचं शिवराई.
सोन्याच्या नाण्याला शिवराई होन तर तांब्याच्या नाण्याला फक्त शिवराई असं म्हटलं जात होतं.
शिवाजी महाराजांच्या मृत्युसमयी स्वराज्याच्या तिजोरीत सर्व नाणी मिळून सुमारे ७९ लाखांच्या पुढे होती.
होन हा शब्द जुना असून शिवाजी महाराजांनी पाडलेली नाणी शिवराई होन म्हणून ओळखली जात होती.
शिवराई हे तांब्याचं नाणं काही काळ महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर वापरात होतं.
इंग्रजांचं चलन मजबूत झाल्यानंतर त्यांनी हळूहळू जुनी नाणी जमा करून वितळवून टाकली.
शिवराई होन आणि तांब्याची शिवराई यांची निर्मिती पेशवाईपर्यंत सुरू होती.
परकीय आणि पर्शियन प्रभावाचं चलन दूर करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी स्वतःचं सुवर्ण चलन अस्तित्वात आणलं.
