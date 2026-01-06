अब्दालीला नडलेला इब्राहिमखान गारदी कोण होता? अखेरपर्यंत मराठ्यांची साथ नाही सोडली

Sandip Kapde

उत्पत्ती

इब्राहिमखान गारदी हा पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धातील मराठ्यांचा धाडसी तोफखाना सरदार होता.

ओळख

गारद्यांच्या तुकडीचे नेतृत्व करत असल्याने त्याने ‘खान’ ही पदवी धारण केली.

प्रारंभ

पाँडिचेरीत द ब्युरी यांच्या पालखीपुढे छडी घेऊन धावणारा तो एक साधा शिपाई म्हणून काम करत होता.

शिक्षण

त्या काळात त्याने पोर्तुगीज व युरोपीय युद्धकौशल्याचे प्राथमिक ज्ञान आत्मसात केले.

प्रगती

कर्तृत्वाच्या जोरावर तो लवकरच फ्रेंच फौजेत अधिकारपदावर पोहोचला.

अनुभव

फ्रेंचांची नोकरी सोडून विविध दरबारांत त्याने आपली रणकौशल्ये सिद्ध केली.

सेवा

हैदराबादच्या निजामाच्या सैन्यातही इब्राहिमखान काही काळ कार्यरत होता.

विश्वास

पानिपतच्या वेळी अब्दालीकडून आलेली आमिषाची पत्रे नाकारून त्याने भाऊसाहेबांशी निष्ठा राखली.

सल्ला

दिल्ली गाठण्यासाठी गोल बांधून लढाई करण्याचा महत्त्वाचा डाव त्याने सुचवला.

आघाडी

युद्धात इब्राहिमखान तोफखाना घेऊन आघाडीवर उभा राहिला.

प्रहार

त्याच्या तोफांनी रोहिल्यांच्या फौजेत प्रचंड हानी व भगदाड निर्माण केले.

संघर्ष

स्वकीयांचा जीव वाचवण्यासाठी त्याने तोफा थांबवल्या आणि परिस्थिती बदलली.

बलिदान

पुत्र व भाचा गमावूनही त्याने अखेरपर्यंत मराठ्यांची साथ सोडली नाही.

अमरत्व

सदाशिवराव भाऊंना दिलेले वचन पाळत शहिद झालेला इब्राहिमखान गारदी इतिहासात अढळ राहिला.

