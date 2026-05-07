Chhatrapati Shivaji Maharaj History: "अहद तंजावर ते तहद पेशावर, अवघा मुलूख आपला" शिवरायांचा इतिहास पुसण्याचे धाडस, NCERT विरोधात याचिका

Sandeep Shirguppe

मराठा साम्राज्याचा नकाशा

एनसीईआरटीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवल्याने वाद वाढला आहे.

जनहित याचिका

महाराष्ट्रातील शाही घराण्यांच्या वंशजांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नवीन समाजशास्त्राचे पुस्तक

जुलै २०२५ मध्ये इयत्ता ८ वीचे नवीन समाजशास्त्राचे पुस्तक प्रकाशित झाले होते.

७१ व्या पानावर नकाशा

पुस्तकाच्या ७१ व्या पानावर मराठा साम्राज्याचा नकाशा देण्यात आला होता.

मराठा साम्राज्याचा विस्तार

नकाशात १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवला होता.

पेशावर आणि कटकपर्यंत विस्तार

साम्राज्य तंजावरपासून पेशावर आणि कटकपर्यंत पसरल्याचे दाखवले होते.

एनसीईआरटी समिती

विरोधानंतर एनसीईआरटीने घाईत समिती स्थापन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पुरावे न तपासता नकाशा

ऐतिहासिक पुरावे न तपासता नकाशा हटवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारची मागणी

महाराष्ट्र सरकारनेही नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

