महाराष्ट्राबाहेरचं शिवरायांचं हे घर पाहिलंत का? आजही उभा आहे इतिहासाचा साक्षीदार!

Sandip Kapde

इतिहास

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बंगळुरूशी असलेला संबंध अनेकांना आजही माहिती नाही.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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जहागीर

महाराजांचे वडील शहाजीराजे भोसले यांची आदिलशाही काळात बंगळुरूमध्ये मोठी जहागीर होती.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

राजवाडा

चिक्कपेटे परिसरातील गौरी महाल हा शहाजीराजांचा ऐतिहासिक राजवाडा म्हणून ओळखला जात होता.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

वास्तव्य

वयाच्या बाराव्या वर्षी शिवाजी महाराज मातोश्री जिजाबाईंसह काही काळ बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास होते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

संस्कार

या ठिकाणी महाराजांवर शौर्य, प्रशासन आणि नेतृत्वाचे महत्त्वपूर्ण संस्कार देखील झाले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

प्रशिक्षण

शहाजीराजांकडून युद्धकला आणि राज्यकारभाराचे धडे महाराजांनी येथेच घेतल्याचे मानले जाते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

शिक्षण

महाराजांच्या आयुष्यातील घडणारा काळ बंगळुरूमध्येच व्यतीत झाला होता.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

जिजाऊ

जिजाबाईंनी शिवाजी महाराजांना स्वराज्याची प्रेरणा देण्याचे कार्य या काळात अधिक प्रभावीपणे केले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

विवाह

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सईबाई निंबाळकर यांचा विवाह गौरी महालात पार पडल्याची ऐतिहासिक नोंद आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

महत्त्व

हा विवाह पुढील मराठा इतिहासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

वारसा

गौरी महाल हा मराठा इतिहासातील एक मौल्यवान वारसा मानला जातो.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

ओळख

बंगळुरूमधील हा अध्याय महाराजांच्या जीवनातील कमी चर्चिला गेलेला भाग आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

बदल

काळाच्या ओघात गौरी महालाचे मूळ स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

अवशेष

आज त्या परिसरात व्यावसायिक संकुले आणि जुन्या इमारती दिसतात, मात्र इतिहासाच्या खुणा अजूनही जिवंत आहेत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

स्मरण

बंगळुरूमधील हा वारसा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यापक प्रभावाची साक्ष देत उभा आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

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