महाराष्ट्राबाहेरचं शिवरायांचं हे घर पाहिलंत का? आजही उभा आहे इतिहासाचा साक्षीदार!

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बंगळुरूशी असलेला संबंध अनेकांना आजही माहिती नाही.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
महाराजांचे वडील शहाजीराजे भोसले यांची आदिलशाही काळात बंगळुरूमध्ये मोठी जहागीर होती.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
चिक्कपेटे परिसरातील गौरी महाल हा शहाजीराजांचा ऐतिहासिक राजवाडा म्हणून ओळखला जात होता.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
वयाच्या बाराव्या वर्षी शिवाजी महाराज मातोश्री जिजाबाईंसह काही काळ बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
या ठिकाणी महाराजांवर शौर्य, प्रशासन आणि नेतृत्वाचे महत्त्वपूर्ण संस्कार देखील झाले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
शहाजीराजांकडून युद्धकला आणि राज्यकारभाराचे धडे महाराजांनी येथेच घेतल्याचे मानले जाते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
महाराजांच्या आयुष्यातील घडणारा काळ बंगळुरूमध्येच व्यतीत झाला होता.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
जिजाबाईंनी शिवाजी महाराजांना स्वराज्याची प्रेरणा देण्याचे कार्य या काळात अधिक प्रभावीपणे केले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सईबाई निंबाळकर यांचा विवाह गौरी महालात पार पडल्याची ऐतिहासिक नोंद आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
हा विवाह पुढील मराठा इतिहासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
गौरी महाल हा मराठा इतिहासातील एक मौल्यवान वारसा मानला जातो.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
बंगळुरूमधील हा अध्याय महाराजांच्या जीवनातील कमी चर्चिला गेलेला भाग आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
काळाच्या ओघात गौरी महालाचे मूळ स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
आज त्या परिसरात व्यावसायिक संकुले आणि जुन्या इमारती दिसतात, मात्र इतिहासाच्या खुणा अजूनही जिवंत आहेत.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
बंगळुरूमधील हा वारसा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यापक प्रभावाची साक्ष देत उभा आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
esakal
Dutch Letter Reveals Shivaji's Grand rajyabhishek Secrets
esakal