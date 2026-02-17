कशी होती शिवरायांची सासरवाडी? इथे आजही आहेत शिवकालीन गढीचे अवशेष

Shubham Banubakode
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील करवंड हे ऐतिहासिक गाव आहे.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
स्वराज्याचे निष्ठावंत सरदार शिवाजीराव इंगळे हे याच गावचे रहिवासी होते आणि ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सासरेही होते.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
शिवाजीराव इंगळे यांच्या कन्या गुणवंताबाई इंगळे यांचा विवाह शिवाजी महाराजांशी झाला होता. त्यामुळे गावाला ऐतिहासिक ओळख मिळाली.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
करवंड हे गाव शिवभक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. येथे प्रत्येक ठिकाणी शिवकालीन आठवणी जिवंत असल्याची भावना व्यक्त होते.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
गावात आजही शिवाजीराव इंगळे यांच्या गढीचे अवशेष पाहायला मिळतात, मात्र ती सध्या जीर्ण अवस्थेत आहे.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
या ऐतिहासिक स्थळी प्राचीन बागेश्वर महादेव मंदिर असून पूर्वी येथे मोठी विहीरही होती, जी आता बुजली आहे.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
ऐतिहासिक ठिकाण असूनही याकडे दुर्लक्ष झाले. या ठिकाणाच्या संवर्धनाची गरज आहे.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
शिवाजी महाराजांच्या विवाहतिथीवर आधारित राष्ट्रीय स्तरावरील सोहळा प्रथमच येथे आयोजित होणार आहे.
Shivaji Maharaj In-Laws Home in Karvand
esakal
How Were People of Maharashtra 1400 Years Ago
esakal