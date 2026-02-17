कशी होती शिवरायांची सासरवाडी? इथे आजही आहेत शिवकालीन गढीचे अवशेष

Shubham Banubakode

करवंड गाव

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील करवंड हे ऐतिहासिक गाव आहे.

शिवरायांचे सासरे

स्वराज्याचे निष्ठावंत सरदार शिवाजीराव इंगळे हे याच गावचे रहिवासी होते आणि ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सासरेही होते.

शिवरायांची सासरवाडी

शिवाजीराव इंगळे यांच्या कन्या गुणवंताबाई इंगळे यांचा विवाह शिवाजी महाराजांशी झाला होता. त्यामुळे गावाला ऐतिहासिक ओळख मिळाली.

पवित्र भूमी

करवंड हे गाव शिवभक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. येथे प्रत्येक ठिकाणी शिवकालीन आठवणी जिवंत असल्याची भावना व्यक्त होते.

गढीचे अवशेष

गावात आजही शिवाजीराव इंगळे यांच्या गढीचे अवशेष पाहायला मिळतात, मात्र ती सध्या जीर्ण अवस्थेत आहे.

बागेश्वर महादेव मंदिर

या ऐतिहासिक स्थळी प्राचीन बागेश्वर महादेव मंदिर असून पूर्वी येथे मोठी विहीरही होती, जी आता बुजली आहे.

दुर्लक्षित इतिहास

ऐतिहासिक ठिकाण असूनही याकडे दुर्लक्ष झाले. या ठिकाणाच्या संवर्धनाची गरज आहे.

राष्ट्रीय सोहळा

शिवाजी महाराजांच्या विवाहतिथीवर आधारित राष्ट्रीय स्तरावरील सोहळा प्रथमच येथे आयोजित होणार आहे.

