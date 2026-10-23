ना घोषणा, ना आश्वासनं; दुष्काळात शिवरायांनी थेट काय केलं होतं? ३६१ वर्षापूर्वी 'आदेश' सापडला

Sandip Kapde
महाराष्ट्राच्या इतिहासात शिवपूर्वकाळापासून ते पेशवाईपर्यंत अनेक भीषण दुष्काळांचे उल्लेख आढळतात.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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इ. स. १६२९-३० मध्ये संपूर्ण दख्खन परिसरात पाऊस न पडल्याने भीषण दुष्काळ निर्माण झाला आणि जनतेला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
पावसाअभावी शेती उद्ध्वस्त झाल्याने अनेक कुटुंबांवर आपली घरे सोडून स्थलांतर करण्याची वेळ आली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
दुष्काळाच्या काळात जनतेच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला होता, तर काही ठिकाणी गावातील धान्यसाठ्यावरही सरकारी कारवाई करण्यात आली होती.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही इ. स. १६६५ च्या दरम्यान दुष्काळाचे संकट निर्माण झाल्याचे ऐतिहासिक नोंदींमधून समोर येते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
पुणे प्रांतातील मांजरी येथे दुष्काळाचा तडाखा बसल्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या आदेशानुसार सरकारी अधिकाऱ्याने रयतेसाठी पाचशे रुपयांची मदत पोहोचवली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
प्रभावळी प्रांतातील अधिकाऱ्यांनाही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी स्पष्ट सूचना दिल्याचे ऐतिहासिक संदर्भांतून दिसून येते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
ज्या शेतकऱ्यांकडे शेती करण्याची क्षमता आणि मनुष्यबळ होते, मात्र बैल आणि धान्य उपलब्ध नव्हते, त्यांना शेती पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मदत देण्याचे आदेश देण्यात आले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
शेतकऱ्यांना नांगरणीसाठी बैल खरेदी करता यावेत म्हणून त्यांना रोख रक्कम देण्याची आणि शेतीची कामे पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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शेतकऱ्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा म्हणून खाण्यासाठी एक ते दोन खंडी धान्य देण्याची तरतूदही या आदेशात करण्यात आली होती.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
शेतकऱ्यांना दिलेल्या पैशांवर कोणतेही व्याज आकारू नये, तर केवळ मुद्दल रक्कम परिस्थितीनुसार हळूहळू परत घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेपर्यंत त्यांच्या क्षमतेनुसार सवलत देऊन त्यांना सांभाळून घेण्याची भूमिका शिवाजी महाराजांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगितली होती.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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ऐतिहासिक आदेशात थकबाकी माफ करण्याचा उल्लेख असून, संबंधित शेतकऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला या सवलतीचा लाभ देण्याचे निर्देशही नमूद आहेत.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, शेतीसाठी बैल, उदरनिर्वाहासाठी धान्य आणि कर्जाच्या परतफेडीत सवलत देण्याच्या या धोरणामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची रयतेच्या कल्याणाला प्राधान्य देणारी राज्यकारभाराची भूमिका अधोरेखित होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj
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Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
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