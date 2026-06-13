छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लष्करी तळ कसा असायचा? प्रत्येक मराठी माणसाने वाचायला हवं

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लष्करी तळ अत्यंत साधा आणि दिखाऊपणापासून दूर असे.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
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बहुतेक सैनिक उघड्यावरच राहून कठोर जीवनशैलीचे पालन करत असत.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
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महाराजांसाठी कधीकधी छोटा तंबू उभारला जाई, पण तोही अतिशय साधा असे.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
अनेक वेळा झाडाला कापड बांधून तयार केलेल्या सावलीतच महाराज विश्रांती घेत असत.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
स्वारीच्या वेळी बायकापोरे सोबत न आणण्याचा कठोर नियम सैन्यात पाळला जात असे.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
प्रत्येक सैनिकाला कोणत्याही क्षणी मोहिमेसाठी सज्ज राहावे लागत असे.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
काही मोहिमांमध्ये प्रत्येक घोडेस्वाराकडे दोन घोडे असत, ज्यामुळे वेग कायम राहत असे.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
दोन घोड्यांच्या व्यवस्थेमुळे सैन्याला जलद गतीने लांब पल्ल्याच्या स्वाऱ्या करता येत असत.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
महाराजांचा लष्करी तळ कमी साधनांतही प्रभावी युद्धनीती राबविण्यास सक्षम होता.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
esakal
साधेपणा, शिस्त, वेग आणि नियोजन हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी तळाची खरी ओळख होती.
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
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महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई ( छत्रपती शिवाजी महाराज, प्र.न.देशपांडे)
Shivaji Maharaj Military Camp Facts
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800-Year-Old Mystery Temple
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