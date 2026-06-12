घनदाट जंगलात दडलंय गोव्याचं ८०० वर्षांचं रहस्य; हे मंदिर कसं वाचलं?

Sandip Kapde

इतिहास

गोव्यातील तांबडी सुर्ला महादेव मंदिर हे सुमारे ८०० वर्षांहून अधिक जुने मानले जाते. मंदिराची उभारणी इ.स. ११५० ते १२५० या कालावधीत कदंब राजवटीत झाल्याचे मानतात.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

वैशिष्ट्य

हे मंदिर गोव्यात आजही मूळ स्वरूपात शाबूत असलेले कदंबकालीन एकमेव प्राचीन मंदिर आहे. त्याची कलाकुसर आणि स्थापत्यशैली पर्यटकांना भुरळ घालते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

स्थान

हे मंदिर उत्तर गोवा जिल्ह्यातील मोलेम परिसरात, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानाच्या घनदाट जंगलात वसलेले आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात असल्याने येथे वर्षभर पर्यटकांची गर्दी असते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

वास्तुकला

काळ्या बेसाल्ट आणि सोपस्टोन दगडांपासून उभारलेल्या या मंदिरावर अत्यंत सूक्ष्म नक्षीकाम करण्यात आले आहे. मंदिरावरील शिल्पकला कदंबकालीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना मानली जाते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

शिल्पकला

मंदिराच्या भिंती आणि खांबांवर ब्रह्मा, विष्णू, महादेव तसेच विविध देवतांच्या सुंदर मूर्ती कोरलेल्या आहेत. प्रत्येक शिल्पातून त्या काळातील कलावैभव दिसून येते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

आक्रमण

गोव्यावर अनेक परदेशी आक्रमणे झाली असली, तरी या मंदिरावर कधीही थेट आक्रमण झाले नाही. त्यामुळे त्याची मूळ रचना आजही सुरक्षित आहे.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

रहस्य

घनदाट जंगलाच्या आत लपलेले असल्यामुळे पोर्तुगीज आक्रमकांच्या नजरेपासून हे मंदिर दूर राहिले. याच कारणामुळे ते विध्वंसापासून वाचल्याचे मानले जाते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

श्रद्धा

हे मंदिर भगवान महादेवांना समर्पित असून दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. महाशिवरात्रीच्या काळात येथे विशेष उत्सवाचे आयोजन केले जाते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

संरक्षण

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तूची देखभाल आणि संवर्धन करते. त्यामुळे मंदिराची ऐतिहासिक ओळख कायम जपली जात आहे.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

पर्यटन

तांबडी सुर्ला मंदिरासोबतच पर्यटक दुधसागर धबधबा, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आणि मोलेम परिसरातील निसर्गसौंदर्याचाही आनंद घेऊ शकतात.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

महत्त्व

इतिहास, अध्यात्म, निसर्ग आणि अप्रतिम स्थापत्यकलेचा संगम असलेले तांबडी सुर्ला महादेव मंदिर हे गोव्यातील सर्वात अद्वितीय आणि पाहण्यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांपैकी एक मानले जाते.

800-Year-Old Mystery Temple

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esakal

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esakal

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