कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?

Vinayan

शिवरायांची दूरदृष्टी आणि आरमार!

परकीय आक्रमणांपासून कोकण किनारपट्टी वाचवण्यासाठी महाराजांनी स्वतःचे आरमार आणि अभेद्य जलदुर्ग कसे उभारले, याचा हा इतिहास.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

समुद्रावर युरोपीय सत्तांचे वर्चस्व

त्या काळी समुद्रावर युरोपीय सत्तांचे वर्चस्व होते, ज्यामुळे किनारपट्टीवरील व्यापाराला सतत धोका असायचा. कोकण किनारपट्टी सागरी व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असली तरी परकीय आक्रमणांसाठी पूर्णपणे उघडी होती.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

स्वतःचे शक्तिशाली नौदल

यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून महाराजांनी कुणावरही अवलंबून न राहता स्वतःचे शक्तिशाली नौदल उभारले.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

थेट समुद्राच्या लाटांवर दुर्ग

केवळ जहाजे वाढवून चालणार नव्हते. वादळे आणि शत्रूच्या हल्ल्यांपासून जहाजांना सुरक्षित आसरा हवा होता, म्हणूनच महाराजांनी दूरदृष्टीने जलदुर्ग बांधले.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग

अत्यंत दूरदृष्टीने थेट समुद्राच्या लाटांवर सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग यांसारखे अभेद्य जलदुर्ग बांधले गेले, जे पुढे आरमाराचे मुख्य तळ बनले.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

समुद्राची नस ओळखणारे नेतृत्व

या नौदलात महाराजांनी समुद्राची नस ओळखणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना सामावून घेतले आणि दौलत खान यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे आरमाराचे नेतृत्व दिले.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

कोकण किनारपट्टी सुरक्षित

या संपूर्ण रणनीतीचा परिणाम म्हणजे, एकेकाळी आक्रमकांसाठी उघडी असलेली कोकण किनारपट्टी आरमाराच्या छत्रखाली कायमची संरक्षित झाली.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

शिवरायांची अप्रतिम दूरदृष्टी

स्वराज्याच्या रक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी सुरक्षेची जी रोपे रोवली, ती पुढे मराठा साम्राज्याची सर्वात मोठी ताकद ठरली.

Historical chronicle of the Navy

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Sakal

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