कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?

Vinayan
परकीय आक्रमणांपासून कोकण किनारपट्टी वाचवण्यासाठी महाराजांनी स्वतःचे आरमार आणि अभेद्य जलदुर्ग कसे उभारले, याचा हा इतिहास.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
त्या काळी समुद्रावर युरोपीय सत्तांचे वर्चस्व होते, ज्यामुळे किनारपट्टीवरील व्यापाराला सतत धोका असायचा. कोकण किनारपट्टी सागरी व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असली तरी परकीय आक्रमणांसाठी पूर्णपणे उघडी होती.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून महाराजांनी कुणावरही अवलंबून न राहता स्वतःचे शक्तिशाली नौदल उभारले.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
केवळ जहाजे वाढवून चालणार नव्हते. वादळे आणि शत्रूच्या हल्ल्यांपासून जहाजांना सुरक्षित आसरा हवा होता, म्हणूनच महाराजांनी दूरदृष्टीने जलदुर्ग बांधले.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
अत्यंत दूरदृष्टीने थेट समुद्राच्या लाटांवर सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग यांसारखे अभेद्य जलदुर्ग बांधले गेले, जे पुढे आरमाराचे मुख्य तळ बनले.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
या नौदलात महाराजांनी समुद्राची नस ओळखणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना सामावून घेतले आणि दौलत खान यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे आरमाराचे नेतृत्व दिले.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
या संपूर्ण रणनीतीचा परिणाम म्हणजे, एकेकाळी आक्रमकांसाठी उघडी असलेली कोकण किनारपट्टी आरमाराच्या छत्रखाली कायमची संरक्षित झाली.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
स्वराज्याच्या रक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी सुरक्षेची जी रोपे रोवली, ती पुढे मराठा साम्राज्याची सर्वात मोठी ताकद ठरली.
Historical chronicle of the Navy
Sakal
Diwali
Sakal