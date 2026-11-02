दिवाळीत फराळ खाण्याची योग्य वेळ कोणती? तब्येत बिघडण्यापूर्वी जाणून घ्या आयुर्वेद काय सांगतो!

Vinayan

फराळ खाण्याची योग्य वेळ कोणती?

दिवाळीत चकली, लाडू, करंजी खायला सगळ्यांनाच आवडते; पण हा तेलकट फराळ शरीराला बाधणार नाही यासाठी योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या.

Diwali

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Sakal

फराळ पचनास जड असतो

आयुर्वेदानुसार दिवाळीचा फराळ जरी चवीला उत्तम असला, तरी तो पचायला अत्यंत जड, तेलकट आणि कठीण असतो.

Diwali

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Sakal

फराळ खाण्याची सर्वोत्तम वेळ

सकाळी ११ ते दुपारी १२.३० दरम्यान (दुपारच्या जेवणापूर्वी) फराळ खाणे सर्वात उत्तम मानले जाते.

Diwali

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Sakal

शरीर सहज पचवते फराळ

या वेळी जड फराळ आणि मिठाई शरीर सहज पचवू शकते, ज्यामुळे ॲसिडिटी, गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होत नाही.

Diwali

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Sakal

सकाळी नाश्त्याची वेळ

सकाळी नाश्त्याच्या वेळी फराळ करताना प्रमाणावर नियंत्रण ठेवा. फराळपूर्वी कोमट पाणी किंवा सुकामेवा खाणे उत्तम ठरते.

Diwali

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Sakal

संध्याकाळी किंवा रात्री टाळा

रात्री उशिरा किंवा संध्याकाळनंतर तळलेला फराळ खाल्ल्याने तो पचत नाही आणि शरीरात घातक 'आम' (विषारी घटक) तयार होतो.

Diwali

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Sakal

भूक असेल तरच खा!

केवळ समोर फराळ दिसतोय म्हणून सतत तोंडात काहीतरी टाकू नका. आधीचे अन्न पूर्ण पचल्याची खात्री झाल्यावरच खा.

Diwali

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Sakal

कोमट पाण्याचा वापर ठेवा

फराळ खाल्ल्यानंतर किंवा दिवसभरात कोमट पाणी पिण्याला प्राधान्य द्या, ज्यामुळे तेलकट फराळ सहज पचण्यास मोठी मदत होते.

Diwali

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Sakal

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