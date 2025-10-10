छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली 10 दुर्मिळ छायाचित्रे, खरे मावळे असाल तर म्हणाल जय भवानी, जय शिवराय

Saisimran Ghashi

शिवरायांचे अस्सल चित्र

सूरत लुटीवेळी (1664 इ. अखेर) डच चित्रकाराने काढलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र

shivaji maharaj real photos

|

esakal

काळातील दुर्मिळ हत्यारे

महाबळेश्वरमध्ये सापडलेली शिवरायांच्या काळातील दुर्मिळ हत्यारे

shivaji maharaj era weapons

|

esakal

वाघनखे

छत्रपती शिवाजी महाराजांची अस्सल वाघनखे

Shivaji maharaj WaghNakh Photos

|

esakal

युद्ध सामग्री

शिवरायांच्या काळातील युद्ध सामग्री

Shivaji maharaj War weapons artifacts

|

esakal

भवानी तलवार

शिवरायांची भवानी तलवार जी सध्या लंडनच्या म्युजियममध्ये आहे

Chhatrapati shivaji maharaj real sword jai bhavani talwar

|

esakal

शिवकालीन होण

हे शिवकालीन अस्सल होण आहेत

shivkalin hon

|

esakal

शिवकालीन तोफ

महाराष्ट्राच्या तळगढ दुर्गमध्ये असलेली शिवकालीन तोफ

shivaji maharaj era canon

|

esakal

झिराह चिलखत

महाराजांच्या काळामध्ये शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी चिलखत वापरले जात होते.

shivaji maharaj era chilkhat

|

esakal

दांडपट्टा,अंकुश,कट्यार

शिवकालीन दांडपट्टा,अंकुश,कट्यार आणि त्या काळातील दुर्मिळ पत्र

shivaji maharaj era letters

|

esakal

