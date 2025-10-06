तब्बल 175 वर्षांपूर्वी भारत कसा होता? कल्पने पलीकडचे 10 फोटो..

Saisimran Ghashi
ब्रिटिश राजवट
भारत 1858 पासून पूर्णपणे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातून ब्रिटिश क्राउनच्या नियंत्रणाखाली आला होता.
आर्थिक शोषण
ब्रिटिशांनी भारतीय संसाधनांचे शोषण केले, ज्यामुळे स्थानिक उद्योग आणि शेती खूप प्रभावित झाली.
जातीव्यवस्था आणि सामाजिक विषमता प्रबळ होती, विशेषतः ग्रामीण भागात.
भारतीय संस्कृती आणि परंपरा जपल्या जात होत्या, परंतु पाश्चात्य प्रभाव वाढत होता.
1857 च्या उठावानंतर स्वातंत्र्याची जाणीव वाढत होती, जरी ती प्राथमिक अवस्थेत होती.
रेल्वे आणि तारायंत्र यांसारख्या सुविधा ब्रिटिशांनी विकसित केल्या, परंतु त्यांचा लाभ प्रामुख्याने त्यांनाच होता.
राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या सुधारकांनी सतीप्रथा आणि बालविवाह यांसारख्या प्रथांविरुद्ध लढा दिला.
