छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घोड्यांची नावे काय होती?

Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यगाथेप्रमाणेच त्यांच्या घोड्यांचाही इतिहासात उल्लेख आढळतो.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
शिवाजी महाराजांनी अनेक लढाया लढल्या असून त्यांच्या सैन्यात शूर आणि चपळ घोड्यांचा समावेश होता.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
महाराजांच्या सैन्यात प्रामुख्याने भीमथडी आणि अरबी जातीच्या घोड्यांचा वापर केला जात असल्याचे सांगितले जाते.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
काही ऐतिहासिक उल्लेखांनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे सात घोडे होते.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कृष्णा, तुरंगी आणि इंद्रायणी अशी या सात घोड्यांची नावे सांगितली जातात.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळात कृष्णा नावाचा घोडा त्यांच्यासोबत असल्याचे या माहितीत नमूद केले आहे.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमासोबतच त्यांच्या घोड्यांच्या कथाही इतिहासात विशेष उत्सुकता निर्माण करतात.
names of chhatrapati Shivaji Maharaj horses
Sakal
Dhanteras auspicious items
Sakal