धनत्रयोदशीला फक्त सोने-चांदीच नाही, ‘या’ वस्तूंनाही आहे खास महत्त्व! जाणून घ्या शास्त्र

Aarti Badade
धनत्रयोदशीच्या दिवशी काही खास वस्तू घरी आणणे शुभ मानले जाते आणि त्यांचा संबंध सुख-समृद्धीशी जोडला जातो.
Dhanteras auspicious items
Sakal
सोने-चांदीसोबतच धनत्रयोदशीला तांबे आणि पितळेची भांडी खरेदी करणेही शुभ मानले जाते.
Dhanteras auspicious items
Sakal
झाडूला देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते, त्यामुळे या दिवशी नवीन झाडू घरी आणणे शुभ समजले जाते.
Dhanteras auspicious items
Sakal
धनत्रयोदशीला मीठ खरेदी केल्याने घरातील गरिबी दूर होते, अशी पारंपरिक मान्यता आहे.
Dhanteras auspicious items
Sakal
या दिवशी धणे घरी आणल्याने घरात सुख-समृद्धी आणि सकारात्मकता येते, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे.
Dhanteras auspicious items
Sakal
धनत्रयोदशीला सोने आणि चांदी खरेदी केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Dhanteras auspicious items
Sakal
तांबे, पितळ, झाडू, मीठ आणि धणे या वस्तूंची खरेदी धनत्रयोदशीला शुभ मानली जाते आणि त्यातून आरोग्य व समृद्धीची कामना केली जाते.
Dhanteras auspicious items
Sakal
chimpanzee
Sakal