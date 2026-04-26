छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर कुठं आहे?

Apurva Kulkarni

'राजा शिवाजी'

१ मे 2026 रोजी 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती.

मंदिर

दरम्यान या सिनेमाच्या प्रदर्शनापूर्वी रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांनी शिवरायाचं मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. त्यामुळे हे मंदिर आता चर्चेत आलय.

पायाभरणी

छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचं मंदिर आहे. या मंदिराची पायाभरणी २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. याचं प्रत्यक्ष बांधकाम मार्च २०१८ मध्ये करण्यात आलं होतं.

लोकार्पण

शिवक्रांती प्रतिष्ठान या संस्थेनं बांधलेल्या या मंदिराचं लोकार्पण मार्च २०२५ मध्ये झालं होतं. हे मंदिर मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाची प्रेरणा देणारं केंद्र असावं हा या मंदिर बांधण्याचा उद्देश आहे.

किल्ल्यासारखी बांधणी

या मंदिराला किल्ल्यासारखी तटबंदी, बुरुज आणि भव्य प्रवेशद्वार आहे. तसंच मंदिराच्या सभामंडपाची खांब अत्यंत नाजूक पद्धतीनं कोरलेली आहेत.

क्षेत्रफळ

हे मंदिर ५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर बांधलं केलय. तसंच २५०० चौरस फूट क्षेत्रपळावर मुख्य मंदिर आहे.

मूर्ती

मंदिरात सहा फुटांची मूर्ती आहे. तसंच ही मुर्ती अखंड कृष्णशील पाषाणातून घडवण्यात आलं आहे.

भिवंडी

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील मराडे पाडा इथं हे महाराजांचं मंदिर आहे.

