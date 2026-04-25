दोन दिवसांची सुट्टी आहे? 'या' 5 ऐतिहासिक ठिकाणांना द्या भेट, 100 किमीच्या आतच टॉप टुरिस्ट पॉईंट्स

Saisimran Ghashi

two days trip loactions

जवळच असलेल्या या ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देऊन तुम्ही तुमचा सुट्टीचा आनंद द्विगुणित करू शकता.

historical tourist places in maharashtra

सिंहगड किल्ला (पुणे)

पुणे शहरापासून जवळच असलेला हा किल्ला आपल्या देदीप्यमान इतिहासासाठी आणि निसर्गरम्य वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.

tourist places near pune

एलिफंटा लेणी (मुंबई)

मुंबईच्या समुद्रात असलेल्या या प्राचीन लेणी भारतीय शिल्पकलेचा उत्तम नमुना असून युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ आहेत.

tourist places near mumbai

अजिंक्यतारा किल्ला (सातारा)

सातारा शहराच्या संरक्षणासाठी उभारलेला हा डोंगरावरील किल्ला मराठा साम्राज्याच्या अनेक ऐतिहासिक घडामोडींचा साक्षीदार आहे.

tourist places in satara

कार्ला आणि भाजा लेणी

खडक कापून तयार केलेली ही प्राचीन बौद्ध लेणी त्यांच्या कोरीव कामासाठी आणि इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहेत.

tourist places near me

सज्जनगड (सातारा)

समर्थ रामदास स्वामींच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले हे ठिकाण आध्यात्मिक शांतता आणि ऐतिहासिक वारसा यांसाठी ओळखले जाते.

tourist places near satara

