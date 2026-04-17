छत्रपतींच्या आजोबांचं बीडच्या 'या' किल्ल्यात होतं वास्तव्य

सकाळ डिजिटल टीम

किल्ले धारुर

बीड जिल्ह्यातील किल्ले धारुर मराठवाड्याचं मुख्य आकर्षण आहे. या किल्ल्याची पायाभरणी ८ व्या शतकात राष्ट्रकुटांनी केली. आधी याला महादुर्ग म्हणून सुद्धा ओळखलं जायचं.

Dharur Fort in Beed

पुन्हा उभारणी

1567-68 मध्ये आदिलशाही सरदार किश्वरखाननं या किल्ल्याची पुन्हा उभारणी केली. त्यानंतर त्याला धारूर हे नाव दिलं गेलं.

फत्तेहबाद

1569 मध्ये अहमदनगरच्या निजामानं हा किल्ला जिंकून फत्तेहबाद हे नाव ठेवलं, त्यावेळी किल्ल्यावर छत्रपतींचे चुलत आजोबा विठोजीराज भोसले यांनी वास्तव्य केलं.

मोगलांच्या ताब्यात किल्ला

1630 मध्ये मोगलांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला. फत्तेहबाद हे जिल्ह्याचं मुख्य ठिकाण होतं.

३५ एकर

हा किल्ले धारुर ३५ एकर क्षेत्रात उभारलेला आहे. भुईकोट, दुर्गकोट आणि जलकोट अशा रचनेत किल्ला बनवण्यात आलाय.

राजाराणी महल

किल्ल्यात राजदरबार, राजाराणी महल, तोफा निर्मिती केंद्र, अशा बऱ्याच ऐतिहासिक गोष्टी पाहता अनुभवता येतील.

संरक्षित स्मारक

१९९८ मध्ये संरक्षित स्मारक म्हणून या किल्ल्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती.

