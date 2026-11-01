खनिज संपत्तीचा अथांग खजिना अन् 'धान्याची वाटी'! १ नोव्हेंबरला वाढदिवस असणारे हे राज्य कोणतं ओळखा पाहू?

Vinayan

खनिज संपत्तीचा अथांग खजिना अन् 'धान्याची वाटी'!

खनिज संपत्तीने नटलेले आणि १ नोव्हेंबरला आपला स्थापना दिवस साजरे करणारे हे सुंदर राज्य कोणते आहे? चला, शोधूया.

Heritage

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Sakal

मध्य प्रदेशपासून वेगळे राज्य

सन २००० पूर्वी हा प्रदेश मध्य प्रदेशचा एक भाग होता. १ नोव्हेंबर २००० रोजी याला भारताच्या २६ व्या राज्याचा अधिकृत दर्जा मिळाला.

Heritage

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Sakal

धान्याची वाटी आणि खनिज संपत्ती

या राज्याला प्रामुख्याने 'धान्याची वाटी' म्हणून ओळखले जाते. तसेच येथे कोळशापासून ते अगदी हिऱ्यापर्यंत सर्व खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.

Heritage

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Sakal

प्रसिद्ध 'ढोकरा कला'

येथील प्राचीन आणि पारंपरिक 'ढोकरा कला' (Dhokra Art) जगभरात अत्यंत प्रसिद्ध आहे, जी मेटल कास्टिंगचे अप्रतिम उदाहरण आहे.

Heritage

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Sakal

संस्कृती आणि लोकउत्सव

बस्तर लोकउत्सव, कोरिया जत्रा, फागुन वदई, चंपारण जत्रा, मडई महोत्सव, गोंचा, पोळा, हरेली आणि भोरमदेव महोत्सव इथे अत्यंत थाटात साजरे होतात.

Heritage

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Sakal

पारंपरिक खाद्यसंस्कृती

येथील खाद्यसंस्कृतीचा मुख्य भाग तांदूळ, बाजरी आणि जवारी असून, यापासून एकत्रितपणे इथले लोकप्रिय आणि पौष्टिक पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात.

Heritage

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Sakal

ओळखलं का हे राज्य?

आतापर्यंत दिलेल्या सर्व खुणांवरून तुम्ही ओळखले असेलच - हे समृद्ध राज्य दुसरे तिसरे कोणी नसून 'छत्तीसगड' आहे!

Heritage

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Sakal

समृद्ध वारसा आणि भूमी

आदिवासी संस्कृती, समृद्ध खनिजे आणि अद्वितीय परंपरेचा संगम असलेल्या या राज्याचा वारसा खरोखरच अभिमानास्पद आहे.

Heritage 

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Sakal

"रात्री बरोबर २-३ वाजता नेमकी का उडते झोप? वेळीच ओळखा शरीराचा हा भयंकर इशारा!"

Sleep

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Sakal

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