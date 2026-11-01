खनिज संपत्तीचा अथांग खजिना अन् 'धान्याची वाटी'! १ नोव्हेंबरला वाढदिवस असणारे हे राज्य कोणतं ओळखा पाहू?

Vinayan
खनिज संपत्तीने नटलेले आणि १ नोव्हेंबरला आपला स्थापना दिवस साजरे करणारे हे सुंदर राज्य कोणते आहे? चला, शोधूया.
Heritage
Sakal
सन २००० पूर्वी हा प्रदेश मध्य प्रदेशचा एक भाग होता. १ नोव्हेंबर २००० रोजी याला भारताच्या २६ व्या राज्याचा अधिकृत दर्जा मिळाला.
Heritage
Sakal
या राज्याला प्रामुख्याने 'धान्याची वाटी' म्हणून ओळखले जाते. तसेच येथे कोळशापासून ते अगदी हिऱ्यापर्यंत सर्व खनिज संपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.
Heritage
Sakal
येथील प्राचीन आणि पारंपरिक 'ढोकरा कला' (Dhokra Art) जगभरात अत्यंत प्रसिद्ध आहे, जी मेटल कास्टिंगचे अप्रतिम उदाहरण आहे.
Heritage
Sakal
बस्तर लोकउत्सव, कोरिया जत्रा, फागुन वदई, चंपारण जत्रा, मडई महोत्सव, गोंचा, पोळा, हरेली आणि भोरमदेव महोत्सव इथे अत्यंत थाटात साजरे होतात.
Heritage
Sakal
येथील खाद्यसंस्कृतीचा मुख्य भाग तांदूळ, बाजरी आणि जवारी असून, यापासून एकत्रितपणे इथले लोकप्रिय आणि पौष्टिक पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात.
Heritage
Sakal
आतापर्यंत दिलेल्या सर्व खुणांवरून तुम्ही ओळखले असेलच - हे समृद्ध राज्य दुसरे तिसरे कोणी नसून 'छत्तीसगड' आहे!
Heritage
Sakal
आदिवासी संस्कृती, समृद्ध खनिजे आणि अद्वितीय परंपरेचा संगम असलेल्या या राज्याचा वारसा खरोखरच अभिमानास्पद आहे.
Heritage
Sakal
Sleep
Sakal