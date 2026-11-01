"रात्री बरोबर २-३ वाजता नेमकी का उडते झोप? वेळीच ओळखा शरीराचा हा भयंकर इशारा!"

Vinayan
रोज रात्री नेमकी याच वेळी डोळे उघडणे आणि डोळ्याला डोळा न लागणे, हे केवळ योगायोग नसून यामागे आरोग्याचे एक मोठे गुपित दडलेले आहे.
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मानवी शरीर साधारण ९० मिनिटांच्या वेगवेगळ्या झोपेच्या चक्रांमधून जाते. पहाटेच्या सुमारास हे चक्र हलके होते आणि झोपमोड होते.
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दिवसभराची चिंता किंवा मानसिक ताण असल्यास मध्यरात्री शरीरात 'कॉर्टिसोल' अचानक वाढते, ज्यामुळे मेंदू एकदम सतर्क होतो आणि झोप पळून जाते.
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रात्री उशिरा चुकीचे खाल्ल्यास किंवा जेवणात अंतर पडल्यास साखरेची पातळी अचानक घसरते, तेव्हा शरीर धोक्याची घंटा वाजवून तुम्हाला तातडीने जागे करते.
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प्राचीन आयुर्वेदिक आणि चायनीज वैद्यकानुसार, रात्री ११ ते पहाटे ३ या वेळेत आपले यकृत शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्याचे काम करत असते.
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रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईलची स्क्रीन सतत पाहणे किंवा संध्याकाळनंतर चहा-कॉफी घेणे यामुळे मेंदूला खोल विश्रांती मिळत नाही.
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मध्यरात्री जाग आल्यावर चुकूनही मोबाईल हातात घेऊ नका. खोल श्वास घ्या (Deep Breathing) आणि खोलीत पूर्ण अंधार ठेवा.
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जर हा त्रास दररोज होत असेल, तर तो गांभीर्याने घ्या आणि आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तज्ज्ञांचा किंवा वैद्यांचा सल्ला आवर्जून घ्या.
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Ladakhi traditional
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