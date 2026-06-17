Chia Seeds खाण्यापूर्वी सावध व्हा! 'ही' एक चूक आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक

Anushka Tapshalkar

चिया सीड्स का झाले सुपरफूड?

चिया सीड्समध्ये फायबर, प्रोटीन, ओमेगा-3, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे ते आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात.

why Chia seeds are superfood

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फक्त खाणे पुरेसे नाही

चिया सीड्सचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी ते योग्य पद्धतीने खाणे महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या पद्धतीमुळे पचनासंबंधी त्रास होऊ शकतो.

best way to consume Chia seeds for health

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चिया सीड्स भिजवून खा

तज्ज्ञांच्या मते, चिया सीड्स पाणी किंवा इतर द्रव पदार्थात भिजवून खावेत. त्यामुळे ते मऊ होतात आणि शरीराला पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.

benefits of soaked Chia seeds

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भिजवण्याची योग्य पद्धत

1-2 चमचे चिया सीड्स एका ग्लास पाण्यात टाका आणि 20-30 मिनिटे भिजवा. अधिक चांगल्या परिणामांसाठी ते रात्रभरही भिजवू शकता.

how to soak Chia seeds correctly

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कोरडे चिया सीड्स खाण्याची चूक

कोरडे चिया सीड्स खाल्ल्यानंतर पाणी पिणे योग्य मानले जात नाही. त्यामुळे घशात अस्वस्थता, पोट फुगणे, गॅस किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.

dry Chia seeds side effects

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आहारात कसे समाविष्ट कराल?

चिया सीड्स दही, ओट्स, स्मूदी, दूध, नारळपाणी किंवा फ्रूट बाउलमध्ये मिसळू शकता. चिया पुडिंग हाही एक चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय आहे.

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दिवसाला किती खावे?

तज्ज्ञांच्या मते, दिवसाला 1 ते 2 टेबलस्पून (15-30 ग्रॅम) चिया सीड्स पुरेसे आहेत. नव्याने सुरुवात करत असाल तर 1 टेबलस्पूनपासून सुरुवात करा.

how much Chia seeds per day

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सलग 1 महिना जवासाच्या बिया खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Flaxseeds health benefits

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