Chia Seeds खाण्यापूर्वी सावध व्हा! 'ही' एक चूक आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक

Anushka Tapshalkar
चिया सीड्समध्ये फायबर, प्रोटीन, ओमेगा-3, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे ते आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात.
why Chia seeds are superfood
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चिया सीड्सचा पूर्ण फायदा मिळवण्यासाठी ते योग्य पद्धतीने खाणे महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या पद्धतीमुळे पचनासंबंधी त्रास होऊ शकतो.
best way to consume Chia seeds for health
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तज्ज्ञांच्या मते, चिया सीड्स पाणी किंवा इतर द्रव पदार्थात भिजवून खावेत. त्यामुळे ते मऊ होतात आणि शरीराला पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.
benefits of soaked Chia seeds
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1-2 चमचे चिया सीड्स एका ग्लास पाण्यात टाका आणि 20-30 मिनिटे भिजवा. अधिक चांगल्या परिणामांसाठी ते रात्रभरही भिजवू शकता.
how to soak Chia seeds correctly
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कोरडे चिया सीड्स खाल्ल्यानंतर पाणी पिणे योग्य मानले जात नाही. त्यामुळे घशात अस्वस्थता, पोट फुगणे, गॅस किंवा बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.
dry Chia seeds side effects
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चिया सीड्स दही, ओट्स, स्मूदी, दूध, नारळपाणी किंवा फ्रूट बाउलमध्ये मिसळू शकता. चिया पुडिंग हाही एक चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय आहे.
how to add Chia seeds to diet
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तज्ज्ञांच्या मते, दिवसाला 1 ते 2 टेबलस्पून (15-30 ग्रॅम) चिया सीड्स पुरेसे आहेत. नव्याने सुरुवात करत असाल तर 1 टेबलस्पूनपासून सुरुवात करा.
how much Chia seeds per day
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