चिकन की मटण? तुमच्या हृदयासाठी ‘बेस्ट’ कोण? आरोग्यतज्ज्ञांची स्पष्ट मते!

मांसाहारी लोकांसाठी चिकन आणि मटण हे प्रथिनांचे (Protein) उत्तम स्त्रोत मानले जातात.
एका अभ्यासानुसार, मटणाच्या चरबीचे जास्त प्रमाण (High Fat Content) आरोग्यासाठी तितके फायदेशीर नाही.
जास्त मटणाचे सेवन केल्यास वजन वाढणे, रक्तातील साखर वाढणे आणि कोलेस्ट्रॉल वाढणे (High Cholesterol) असे बदल दिसून आले.
मटणातील चरबीमुळे लिव्हरच्या कामात (Liver Function) अडथळा येऊन चरबी जमा झाल्याचेही अभ्यासात दिसून आले.
चिकन हे 'पातळ प्रथिने' (Lean Protein) आहे, म्हणजेच त्यात चरबी आणि कॅलरीज (Calories) कमी असतात.
चिकनमध्ये कोलेस्ट्रॉल आणि संतृप्त चरबी (Saturated Fat) कमी असल्याने ते हृदयरोग (Heart Disease) असलेल्यांसाठी फायदेशीर ठरते.
चिकन हा मटणापेक्षा खूपच हलका (Lighter) आणि आरोग्यदायी पर्याय (Healthier Option) असल्याने रोजच्या आहारासाठी उत्तम आहे.
