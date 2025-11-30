चिकन की मटण? तुमच्या हृदयासाठी ‘बेस्ट’ कोण? आरोग्यतज्ज्ञांची स्पष्ट मते!

Aarti Badade

प्रथिनांचे स्त्रोत

मांसाहारी लोकांसाठी चिकन आणि मटण हे प्रथिनांचे (Protein) उत्तम स्त्रोत मानले जातात.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

मटणात चरबीचे प्रमाण

एका अभ्यासानुसार, मटणाच्या चरबीचे जास्त प्रमाण (High Fat Content) आरोग्यासाठी तितके फायदेशीर नाही.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

मटणाचे दुष्परिणाम

जास्त मटणाचे सेवन केल्यास वजन वाढणे, रक्तातील साखर वाढणे आणि कोलेस्ट्रॉल वाढणे (High Cholesterol) असे बदल दिसून आले.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

लिव्हरवर परिणाम

मटणातील चरबीमुळे लिव्हरच्या कामात (Liver Function) अडथळा येऊन चरबी जमा झाल्याचेही अभ्यासात दिसून आले.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

चिकन : पातळ प्रथिने

चिकन हे 'पातळ प्रथिने' (Lean Protein) आहे, म्हणजेच त्यात चरबी आणि कॅलरीज (Calories) कमी असतात.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

हृदयरोगासाठी फायदेशीर

चिकनमध्ये कोलेस्ट्रॉल आणि संतृप्त चरबी (Saturated Fat) कमी असल्याने ते हृदयरोग (Heart Disease) असलेल्यांसाठी फायदेशीर ठरते.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

रोजच्या आहारातील निवड

चिकन हा मटणापेक्षा खूपच हलका (Lighter) आणि आरोग्यदायी पर्याय (Healthier Option) असल्याने रोजच्या आहारासाठी उत्तम आहे.

Chicken vs Mutton

|

Sakal

अंडी की पनीर? ब्रेकफास्टसाठी कोणता पदार्थ देतो जास्त प्रोटीन?

which has more protein eggs or paneer

|

Sakal

येथे क्लिक करा