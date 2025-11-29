अंडी की पनीर? ब्रेकफास्टसाठी कोणता पदार्थ देतो जास्त प्रोटीन?

Puja Bonkile

प्रोटीन

निरोगी आरोग्यासाठी प्रोटीन गरजेचे आहे.

अंडी खावी की पनीर?

अनेकांना प्रश्न पडतो की नाश्त्यात अंडी खावी की पनीर? तसेच कोणत्या पदार्थांमध्ये प्रोटीन जास्त असते हे जाणून घेऊया.

अंडी

उकडलेल्या अंड्यामध्ये५.५ ग्रॅम प्रोटीन, ४.२ फॅट, २४. ६ मॅग्नेशिअम,यासारखे अनेक पोषक घटक असतात.

अंडी खाण्याचे फायदे

अंडी हा पोषक घटकांचा पावरहाउस आहे. यात व्हिटॅमिन बी१२, डी मुबलक प्रमाणात असते.

पनीरधील पोषक घटक

७. ४ ग्रॅम प्रोटीन, ४.९६ ग्रॅम कार्ब, १९०.४ एमजी कॅल्शिअम असते.

पनीर खाण्याचे फायदे

पनीरमध्ये हाय प्रोटीन घटक असतात. तसेच वजन नियंत्रणात राहते. तसेच पनीर हे पचायला देखील सोपे असते.

पनीरबद्दल अभ्यास काय सांगतो?

पनीरमध्ये विविध पोषक घटक असतात. अभ्यासात असेही म्हटले आहे की म्हशीच्या दुधातून आणि गाईच्या दुधापासून बनवलेल्या पनीरचे प्रथिने कार्यक्षमता प्रमाण (PER) आणि जैविक मूल्य (BV) ३.४, २.३ आहे; अनुक्रमे ८६.५६ आणि ८१.८८. असते.

अंडी कि पनीर कोणते उत्तम?

असे म्हटले जाते की अंडी आणि प्रथिने, दोघांमध्येही पोषक घटकांची रचना सारखीच असते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाकाहारींसाठी, पनीर खाणे अंडी खाण्याइतकेच फायदेशीर ठरू शकते

