अंडी की पनीर? ब्रेकफास्टसाठी कोणता पदार्थ देतो जास्त प्रोटीन?

निरोगी आरोग्यासाठी प्रोटीन गरजेचे आहे.
अनेकांना प्रश्न पडतो की नाश्त्यात अंडी खावी की पनीर? तसेच कोणत्या पदार्थांमध्ये प्रोटीन जास्त असते हे जाणून घेऊया.
उकडलेल्या अंड्यामध्ये५.५ ग्रॅम प्रोटीन, ४.२ फॅट, २४. ६ मॅग्नेशिअम,यासारखे अनेक पोषक घटक असतात.
अंडी हा पोषक घटकांचा पावरहाउस आहे. यात व्हिटॅमिन बी१२, डी मुबलक प्रमाणात असते.
७. ४ ग्रॅम प्रोटीन, ४.९६ ग्रॅम कार्ब, १९०.४ एमजी कॅल्शिअम असते.
पनीरमध्ये हाय प्रोटीन घटक असतात. तसेच वजन नियंत्रणात राहते. तसेच पनीर हे पचायला देखील सोपे असते.
पनीरमध्ये विविध पोषक घटक असतात. अभ्यासात असेही म्हटले आहे की म्हशीच्या दुधातून आणि गाईच्या दुधापासून बनवलेल्या पनीरचे प्रथिने कार्यक्षमता प्रमाण (PER) आणि जैविक मूल्य (BV) ३.४, २.३ आहे; अनुक्रमे ८६.५६ आणि ८१.८८. असते.
असे म्हटले जाते की अंडी आणि प्रथिने, दोघांमध्येही पोषक घटकांची रचना सारखीच असते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाकाहारींसाठी, पनीर खाणे अंडी खाण्याइतकेच फायदेशीर ठरू शकते
