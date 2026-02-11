एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल! असा बनवा झटपट सुपरटेस्टी चिकन पराठा!

Aarti Badade

नाश्त्यासाठी पौष्टिक पर्याय

सकाळच्या नाश्त्यासाठी चिकन पराठा हा एक भन्नाट आणि दिवसभर ऊर्जा देणारा प्रोटीनयुक्त पर्याय आहे.

चिकन पराठ्यासाठी साहित्य

१ कप शिजवलेले चिकन कुस्करलेले, २ कप गव्हाचे पीठ, कांदा, आले-लसूण पेस्ट, मसाले आणि साजूक तूप.

चविष्ट स्टफिंग तयार करा

कढईत तेल गरम करून कांदा, आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची सोनेरी रंगावर परतून घ्या.

मसाल्यांची फोडणी

कुस्करलेल्या चिकनमध्ये हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, मटण मसाला, आणि चवीनुसार मीठ घालून २-३ मिनिटे चांगले परता. शक्यतो पाणी टाकू नका.

मऊ कणीक मळून घ्या

गव्हाच्या पिठात थोडे मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पराठ्यासाठी मऊ कणीक मळून तयार ठेवा.

पराठ्यात स्टफिंग भरा

कणकेच्या मध्यम गोळ्यामध्ये तयार केलेले चिकन स्टफिंग भरून हलक्या हाताने गोलाकार पराठा लाटून घ्या.

तुपावर खमंग भाजा

गरम तव्यावर साजूक तूप किंवा तेल लावून पराठा दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत छान भाजा.

चटणीसोबत आस्वाद घ्या

हा गरमागरम आणि लज्जतदार चिकन पराठा दही, लोणचे किंवा पुदिन्याच्या हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

