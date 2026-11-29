Aarti Badade
अमेरिकेत चिकनच्या प्रकारानुसार साधारण १.७५ ते ४.१० डॉलर प्रति पाउंड दराने चिकन मिळते, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार प्रति किलो सुमारे ३६० ते ८४० रुपये खर्च येऊ शकतो.
Chicken Price in USA
Sakal
भारतात चिकनची खरेदी किलोमध्ये केली जाते, तर अमेरिकेत वजन मोजण्यासाठी पाउंड हे परिमाण वापरले जाते आणि एक पाउंड म्हणजे सुमारे ४५३ ग्रॅम असते.
Chicken Price in USA
Sakal
अमेरिकेत हाडांसह चिकन लेग्सची सरासरी किंमत १.७५ डॉलर प्रति पाउंड असून, भारतीय रुपयांमध्ये त्याचा दर साधारण ३६० रुपये प्रति किलो होतो.
Chicken Price in USA
Sakal
अख्ख्या चिकनची किंमत साधारण २.०३ डॉलर प्रति पाउंड असून, भारतीय चलनानुसार प्रति किलो सुमारे ४१५ रुपये मोजावे लागतात.
Chicken Price in USA
Sakal
बोनलेस चिकन ब्रेस्टची किंमत साधारण ४.१० डॉलर प्रति पाउंड असून, त्याचा प्रति किलो दर भारतीय रुपयांत जवळपास ८४० रुपये होतो.
Chicken Price in USA
Sakal
सामान्य चिकनच्या तुलनेत अँटीबायोटिक-फ्री आणि ऑरगॅनिक चिकन महाग असते, तर काही सुपरमार्केटमध्ये मोठ्या पॅकमधील चिकन तुलनेने कमी दरातही मिळू शकते.
Chicken Price in USA
Sakal
न्यूयॉर्क आणि कॅलिफोर्नियासारख्या महागड्या शहरांमध्ये तसेच भारतीय किंवा हलाल स्टोअर्समध्ये चिकनचे दर अधिक असू शकतात, त्यामुळे खरेदीपूर्वी वेगवेगळ्या स्टोअर्समधील किमती तपासणे फायदेशीर ठरते.
Chicken Price in USA
Sakal
Khunya Murlidhar Temple
Sakal