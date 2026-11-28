Aarti Badade
सदाशिव पेठेतील हे पेशवेकालीन कृष्ण मंदिर त्याच्या अनोख्या नावामुळे आणि त्यामागील ऐतिहासिक कथेमुळे विशेष ओळखले जाते.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
पेशवाईच्या काळात कृष्णभक्त सावकार रघुनाथ सदाशिव ऊर्फ दादा गद्रे यांनी सदाशिव पेठेत मुरलीधराचे मंदिर बांधण्याचा निर्णय घेतला.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
दादा गद्रे यांनी बखतराम नावाच्या कारागिराकडून हातात मुरली धारण केलेली देखणी संगमरवरी श्रीकृष्णाची मूर्ती तयार करून घेतली.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
मूर्तीचे सौंदर्य पाहून नाना फडणीस प्रभावित झाले आणि ती सदाशिव पेठेऐवजी बेलबागेतील मंदिरात स्थापित करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
दादा गद्रे यांनी मूर्ती हलवण्यास नकार दिल्यानंतर नाना फडणीस आणि गद्रे यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याची ऐतिहासिक कथा सांगितली जाते.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
प्रचलित ऐतिहासिक कथेनुसार, मूर्ती ताब्यात घेण्यासाठी पाठवलेल्या अरब घोडेस्वार आणि गद्रे यांच्या समर्थकांमध्ये चकमक झाली, ज्यात अनेकांचा मृत्यू झाला.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
या संघर्षातील रक्तपातामुळे मंदिरातील श्रीकृष्णाला खुन्या मुरलीधर म्हणून ओळखले जाऊ लागल्याची कथा सांगितली जाते आणि आजही हे मंदिर पुण्याच्या ऐतिहासिक वारशाचा भाग आहे.
Khunya Murlidhar Temple
Sakal
Naga Sadhu