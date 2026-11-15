चिकन सूप की शेवगा सूप? हिवाळ्यात शरीरासाठी कोणता पर्याय ठरतो फायदेशीर?

Aarti Badade
थंडीच्या दिवसांत शरीराला पोषण आणि ऊर्जा मिळण्यासाठी चिकन सूप आणि शेवगा सूप हे दोन चांगले पर्याय ठरू शकतात.
Drumstick Soup
Sakal
चिकन सूपमध्ये प्रथिने, झिंक आणि सेलेनियम असते, जे स्नायूंच्या आरोग्यासाठी आणि शरीराच्या पोषणासाठी उपयुक्त ठरते.
शेवग्याच्या सूपमधून कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम आणि जीवनसत्त्वे मिळतात, ज्यामुळे संतुलित आहारात त्याचा समावेश करता येतो.
Drumstick Soup Recipe
Sakal
गरम चिकन सूप घशाला आराम देण्यास आणि शरीराला उबदार वाटण्यास मदत करू शकते.
chicken soup
शेवग्याचे सूप कमी तेलात आणि हलक्या पद्धतीने बनवता येत असल्याने वजन नियंत्रणाचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Chicken soup vs drumstick soup
Sakal
मांसाहारी व्यक्ती चिकन सूप आणि शाकाहारी व्यक्ती शेवगा सूप निवडू शकतात; आहारात विविधता ठेवण्यासाठी दोन्ही पर्यायांचा समावेश करता येतो.
Chicken soup vs drumstick soup
सूपमध्ये जास्त मीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर टाळून आले, लसूण, जिरे आणि काळी मिरी वापरा; मधुमेह किंवा रक्तदाबाची औषधे घेत असल्यास शेवग्याचे नियमित सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Chicken soup vs drumstick soup
Sakal
Coconut peanut sesame chutney benefits
Sakal